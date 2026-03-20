Comentario: Democracia sitiada por el crimen organizado. Por: José María Peralta

En Paraguay, se siente un ambiente pesado y tenso, pero no por el excesivo calor, sino por la sensación incómoda de estrecha la relación entre la política y el narcotráfico. Claro, no es algo nuevo, pero ahora es evidente más que nunca. Uno de los casos es el del senador condenado Erico Galeano, que se convirtió en una muestra de hasta dónde el crimen organizado puede llegar.