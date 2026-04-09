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09 de abril de 2026 - 08:05

AUDIO: Municipalidad de Asunción defiende acuerdo con bonistas, pero no revela quiénes son

Víctor Rivas, director de Hacienda de la Municipalidad de Asunción.
Víctor Rivas, director de Hacienda de la Municipalidad de Asunción.ABCTV, captura.