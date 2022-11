Funcionaria del Senado denuncia agresión y robo por parte de policías de Loma Pytã

La funcionaria Fátima Gill Frescura denunció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores que el viernes pasado agentes de la Comisaría 22ª de Loma Pytã la agredieron de forma brutal, recibiendo golpes en la cara y la espalda. Presentó incluso fotografías como evidencias.

Acusó, además, que le robaron dinero en efectivo por valor de G. 1.500.000 y una pulsera de oro. Acotó que los agentes no quisieron devolverle la cartera y que intentaron despojarle de su teléfono celular.

También contó que la tuvieron presa durante dos horas y que el comisario interviniente no le quiso tomar una denuncia referente a una agresión de la que fue víctima por parte de la actual pareja de su exposo, a quien identificó como Daysi Ramírez. Comentó que el jefe policial incluso la trató de “bandida” y desacreditó su acusación.

“Fui presa el viernes a las 15:00 hasta las 17:00 por orden de la señora Daysi Ramírez. Fui detenida, pegada, derramada agua por la cara... esposada”, relató.

Lea más: Policía niega agresión a niños tras desalojo a indígenas en Caaguazú

“El comisario no quería agarrar la denuncia, me pusieron esposas, me sacaron el champión, me robaron plata, me sacaron una pulsera de oro. El comisario se tomó conmigo, dos funcionarias me pegaron por la cara, los hombres también me jugaron, tengo golpes en la espalda”, continuó.

Pareja de su exesposo tiene una hermana en la Comandancia

Gill Frescura agregó que los agentes de esta comisaría actuaron bajo orden de Ramírez, quien supuestamente tiene una hermana -identificada como Verónica Ramírez- trabajando en Relaciones Públicas de la Policía.

“Me iba a la casa de mi marido, era la confirmación de mi hija. La chica me venía debiendo hace tiempo y yo no me callé, ella me agredió y yo le agredí. Me tiró en la calle, me pegó muchísimo y de ahí fue a la comisaría. No tiene rasgos de violencia”, dijo.

“Ella es la nueva mujer de mi marido, se llama Daysi Ramírez, es casada ella y su hermana trabaja en la Comandancia, se llama Verónica Ramírez, y a mí me denunciaron por agresión. Ella no tiene nada, mi marido dijo que yo me hice los golpes, ella me hizo los golpes, me rompió la cabeza a mí y a un señor”, agregó.

Lea más: Agresión en la Agrupación Especializada: tras viralización de video toman medidas

Policía niega agresión y robo

El comisario Robert Caballero, subjefe de la comisaría de Loma Pytã, dio su versión como interviniente del caso. Negó que los agentes a su cargo hayan agredido a la denunciante y que le robaron sus pertenencias.

Según alegó, la funcionaria del Senado, su exmarido y la actual pareja del hombre llegaron hasta dicha comisaría luego de protagonizar una gresca en la casa de él.

En la dependencia policial, según relató, ambas volvieron a enfrentarse y, ante ello, las agentes mujeres tuvieron que separarlas, llevando a Ramírez y al exesposo a una oficina. Luego, Gill Frescura continuó actuando de forma agresiva, por lo que tuvo que ser esposada y llevada al calabozo femenino.

Lea más: Agrupación Especializada: imputan a uniformado tras agresión a suboficiales

Agregó que tiene como testigos a otras personas que estaban en la comisaría realizando denuncias, además de videos que captaron el momento.

Caballero también desmintió la acusación de que supuestamente actuaron bajo orden de Ramírez, cuya hermana trabaja en la Comandancia, y dijo desconocer a esa persona.