Miedo y desesperanza: horticultor relata que lo corren con machete de su propia huerta

Don Armando Barreto es un conocido horticultor de Itauguá que anoche fue víctima del hurto de su producción de lechugas por un valor aproximado de G. 4 millones. Contó esta mañana que vive desde hace meses con mucho temor y hartazgo, ante el incremento de la inseguridad en su zona.

“Cada noche entran a robar”, lamentó y detalló que en ocasiones los hurtos son a pequeña escala, pues le llevan algunos mazos de verdeos o pocos kilos de verduras. Sin embargo, el “botín” de anoche fue mayor. Señaló que sus lechugas estaban listas para vender y hoy no tiene cómo pagar sus cuentas a raíz de la pérdida.

“Yo tengo cuentas que pagar, ¿y ahora cómo hago? La ANDE me cobra carísimo, no me va a decir: ‘No pagues porque te robaron tu lechuga’. Ellos (los delincuentes) me llevaron más que la luz de la ANDE, me llevaron el pan de cada día”, lamentó para ABC Color.

El productor resaltó que es víctima de los hechos de inseguridad desde hace un año aproximadamente, pero aumentaron en los últimos cuatro meses. “Es un descontrol total, la Policía ya ni me toma la denuncia porque son pocas cosas. Hoy sí me tomaron solo porque era mucho”, señaló.

Lo corrieron con un machete

El productor contó que, cansado de perder el fruto de su esfuerzo, una noche decidió montar guardia en su huerta. Sin embargo, a la madrugada ingresaron presuntos drogadictos y lo hicieron correr con machete en mano.

“Ahí me tuve que tranquilizar y dejé nomás que roben, ya no me quería arriesgar”, señaló, decepcionado de la reinante inseguridad.

Contó que tiene su granja a la altura del kilómetro 24 de la ciudad de Itauguá y que la inseguridad no solo lo afecta a él, sino a todos los pobladores de la zona. “Hay cada vez más descontrol. Alguien que te roba lechuga no va preso (...) Esto no es vida, todo tiene su límite”, expresó con desesperanza.

Políticos no hacen nada ante inseguridad

Cansado de la inseguridad, don Armando fustigó al Gobierno. “Ellos están en otras cosas, sus problemas son otros. Son políticos, no gobernantes”, cuestionó el productor.

Asimismo, resaltó que desde hace 27 años se dedica al cultivo y es la primera vez que está siendo víctima de este tipo de robos en grandes magnitudes. “Ya incluso entraron a mi casa. Por suerte, mis perros les corrieron”, lamentó.