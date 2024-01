Santiago Peña, crítico nepotismo de Abdo, pero celebró nombramiento de su hermano

Este lunes el presidente de la República, Santiago Peña, fue abordado sobre los casos de nepotismo en el Congreso Nacional, que saltaron a la luz publica en los últimos días y que involucran a varios legisladores del Movimiento Honor Colorado, incluso al propio vicepresidente Pedro Alliana.

Evitando dar una opinión al respecto, se limitó a señalar que es parte de la dinámica política y que solo se busca atacar a su administración. Además, utilizó como ejemplo al gobierno de Mario Abdo Benítez.

“En nepotismo, el presidente anterior le nombró a su hermano ministro de Hacienda. Caso más flagrante de nepotismo no pudo haber y no dijeron nada”, manifestó Peña, refiriéndose a Benigno López Benítez, hermano del exmandatario, quien formó parte del Gabinete entre 2018 y 2020. Estas declaraciones las hizo en una entrevista en la 1330 AM.

Peña celebró designación de hermano de Abdo

Lo que, al parecer, se le olvidó a Santiago Peña es que en aquel momento, el mismo había celebrado públicamente la designación del hermano de Abdo.

“Celebro la designación de Benigno López, persona de sobrada experiencia y solvencia profesional para desempeñarse como Ministro de @Haciendapy y le deseo éxito en sus gestiones en beneficio del país”, escribió el mandatario en su cuenta de la red social X.