Cárcel de Tacumbú: 46 jueces realizan un censo judicial

Desde las 8:00 de este lunes, una gran comitiva judicial se encuentra trabajando en el interior de la Cárcel de Tacumbú para elaborar un censo judicial. El trabajo se realiza con el acompañamiento de un fuerte contingente policial, tanto dentro como fuera de la sede penitenciaria.

Además, magistrados de varios puntos del país se organizaron y están donando esta mañana más de 2.000 táperes y vasos de plástico, puesto que la mayoría de los reos consume a diario sus alimentos en botellas de plástico o cartones reciclados, ante la falta de cubiertos.

Sigue crítica la sobrepoblación en Tacumbú

Según los datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), Tacumbú tiene 2.133 personas privadas de su libertad, pero su capacidad es de solo 1.530 según el Ministerio de Justicia y de 480 según los estándares mínimos del MNP. Si bien ambas cifras son muy distintas, ambas confirman una importante sobrepoblación.

Según los datos generales de todo el sistema penitenciario, en la población masculina, apenas el 38,4& de las personas privadas de libertad tienen condena en Paraguay.

