Detienen a una mujer por presunto microtráfico en Pedro Juan Caballero

Un allanamiento fue realizado en la tarde de este viernes por agentes del Departamento Regional Nº 1 de Pedro Juan Caballero de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). La intervención derivó en la aprehensión de una mujer que tenía en su poder dosis de droga, presumiblemente para su posterior comercialización.

La detenida durante la intervención fue identificada como Juana Elizabeth Quiñónez Vera (30), con antecedente penal por tenencia sin autorización de drogas, de cuyo poder, además de la droga, se incautó un celular y dinero en efectivo.

Detalles de lo incautado

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que los agentes con base en Pedro Juan Caballero, con el apoyo de personal de Fuerzas Especiales de la institución, incautaron del poder de la detenida Juana Elizabeth Quiñónez Vera 3,99 gramos de cocaína, distribuidos en dosis y listos para su comercialización. Además, 17,86 gramos de cocaína que se encontraban en una bolsa de polietileno.

Asimismo, desde el ente antidrogas informaron que se procedió al decomiso de un teléfono celular y la suma de G. 175.000 en efectivo, en billetes de baja denominación y presumiblemente producto de la venta de estupefacientes a consumidores que, por lo general, se dedican a cometer hurtos y asaltos para conseguir dinero para adquirir la droga.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Dos detenidos en operativo contra el microtráfico en Pedro Juan Caballero

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En representación del Ministerio Público, el procedimiento estuvo encabezado por la fiscal antidrogas de Amambay, Rossana Coronel.