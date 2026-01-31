Policiales
31 de enero de 2026 - 16:26

Víctima ofrece recompensa por datos sobre su auto robado en Asunción

El vehículo es Toyota, modelo Premio, con chapa HCP 863.
Los propietaria de un auto robado solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar su vehículo que fue robado durante la madrugada del 29 de enero en Asunción. La víctima ofrece una recompensa por datos concertos.

Por ABC Color

Durante la madrugada del pasado 29 de enero, una comunicadora fue víctima del robo de su auto que se encontraba estacionado en la calle Víctor Heyn casi Capitán Victoriano Bueno, zona del barrio Villa Aurelia de la capital.

El automóvil es un Toyota Premio modelo 2008 con chapa HCP 863. Las víctima apela a la solidaridad de quienes transiten por la zona o puedan aportar datos sobre su paradero actual para facilitar su localización.

Para el efecto también se compartió el número 0991 729 511 para que cualquier persona que tenga algún dato pueda comunicarse de inmediato y con el fin de incentivar el reporte de información concreta, se ofrece una recompensa económica.

El vehículo fue robado durante la madrugada del 29 de enero.

El caso también fue denunciado ante la Policía Nacional en la Comisaría 11a de Asunción.

