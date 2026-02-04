Video: en cuestión de segundos robaron un vehículo en el barrio Villa Aurelia

Según el relato de la víctima, su automóvil, un Toyota Premio, año 2008, color plata, con matrícula HCP 863, se encontraba estacionado frente a la vivienda de enfrente, en un lugar que utilizaba habitualmente y desde donde incluso podía observarlo desde una ventana del segundo piso.

Salum señaló que reside en la zona desde hace casi un año y que nunca se habían registrado robos de vehículos en esa cuadra, por lo que consideraba al barrio como seguro.

Desaparición del vehículo en la madrugada

La víctima explicó que estacionó su auto alrededor de las 20:30 del miércoles y que recién salió nuevamente de la vivienda cerca de las 22:30 del día siguiente, momento en el que notó que el vehículo ya no se encontraba en el lugar. Inicialmente, pensó que lo había estacionado en otro sitio, pero luego confirmó que había sido sustraído.

Denuncia y advertencia policial

Tras percatarse del robo, Salum avisó a la Policía Nacional. Agentes de la Comisaría 11ª de Asunción acudieron al lugar y le informaron que se estaban registrando varios casos similares en la zona, principalmente de vehículos Toyota Premio, Auris y Allion, modelos considerados altamente susceptibles a robo.

Sin seguro ni sistema de rastreo

La víctima indicó que el vehículo no contaba con seguro ni sistema de GPS, debido a una decisión reciente de reducir gastos familiares. Explicó que atravesó una situación económica difícil tras la intervención quirúrgica de su madre, quien fue sometida a una prótesis de rodilla, lo que la llevó a recortar gastos, incluso los relacionados con la seguridad del automóvil.

Cámaras revelan un accionar coordinado

Imágenes de cámaras de seguridad de vecinos muestran que el hecho no habría sido al azar. En los registros se observa a una primera persona inspeccionando el vehículo y retirándose del lugar. Minutos después, una segunda persona, que habría descendido de un automóvil oscuro en una esquina cercana, se acerca, abre el rodado y se lo lleva en cuestión de minutos.

El robo se habría producido alrededor de las 02:00 de la madrugada, y el vehículo fue llevado en dirección a la zona de Madame Lynch, según las imágenes.

Un perjuicio familiar y laboral

Salum relató que el automóvil es fundamental para su movilidad y su trabajo, ya que tiene a su cargo un bebé de un año y también asiste a su madre, cuya movilidad aún es limitada tras la cirugía. Indicó que adquirió el vehículo hace ocho o nueve años, tras un gran esfuerzo económico, y que su pérdida representa un golpe severo para la economía familiar.