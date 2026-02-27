Llevan una motocicleta tras robo domiciliario en Pedro Juan Caballero

Un asalto a mano armada ocurrió en una vivienda ubicada en la fracción Villa Florida del barrio General Genes de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Resultó víctima una mujer de 35 años que se encontraba descansando en su casa cuando los delincuentes irrumpieron violentamente en el lugar, según informó este viernes la Policía Nacional. “Los autores eran dos hombres, uno de ellos con arma de fuego y en acento portugués intimó a la víctima a la entrega de dinero en efectivo; ante la negativa, revisaron los roperos y al no encontrar nada se apoderaron de una motocicleta y se dieron a la fuga”, señaló el comisario Carlos Toledo, subjefe de la Comisaría 6ta. de esta ciudad.

Motocicleta fue abandonada por los delincuentes

Desde la Dirección Departamental de Policía de Amambay informaron que la motocicleta robada durante un asalto, fue abandonada en la vía pública de la fracción Ciudad Aeropuerto de la ciudad de Pedro Juan Caballero y recuperada por agentes policiales. Igualmente, los investigadores señalaron que están en la búsqueda de los sospechosos del asalto para capturarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

