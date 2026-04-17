Fiscalía imputa y pide prisión de hombre que amenazó al Colegio Cristo Rey

La fiscala Cleider Marlene Velázquez imputó a Luis Aníbal Ferreiro Román por hechos punibles contra la seguridad y la convivencia de las personas y amenaza de hecho punible. El hombre fue denunciado el jueves último por autoridades del Colegio Cristo Rey luego de supuestamente enviar mensajes amenazantes contra la institución.

La denuncia refiere una amenaza “explícita y grave” en la que el presunto autor habría señalado que realizaría un “allanamiento armado” con el riesgo de que personas resultaran heridas o incluso muertas.

Los mensajes atribuidos al ahora imputado incluían una intimación a las autoridades del colegio para que entregaran las llaves de una propiedad ubicada sobre la calle Azara, así como la transferencia de fondos “bajo inventario” y movimientos vinculados a cuentas bancarias a favor del remitente.

Pocas horas después de conocida la denuncia, se llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en el centro de la capital, donde residía el sindicado, según la información del procedimiento.

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Durante el operativo, las autoridades concretaron la aprehensión del hombre e incautaron varios chips de telefonías, elemento que será relevante para la trazabilidad de la comunicación.

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Además de imputarlo, la fiscal Velázquez solicitó al juzgado penal de garantías la prisión preventiva del imputado.

Presunto trasfondo de las amenazas

Según el informe proporcionado por la Comisaría 2ª de Asunción, Ferreiro Román realizó las amenazas luego de ser desalojado el miércoles 15 de abril de un edificio ubicado sobre la calle Azara Nº 2250 y cuyos propietarios son los mismos del Colegio Cristo Rey.

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