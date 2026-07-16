Dictan prisión de guardiacárcel que cayó con marihuana en Pedro Juan Caballero

El juez penal de garantías interino de Pedro Juan Caballero, Edgar Ramírez firmó resolución por la cual se ordena la reclusión de Alcides Ramírez González en un establecimiento penitenciario, según confirmó el fiscal antidrogas de Amambay, Celso Morales.

Ramírez González fue imputado por tenencia sin autorización de drogas prohibidas y se expone a una pena de hasta 15 años de cárcel; el sujeto en cuestión se desempeñaba como guardiacárcel en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero.

Morales señaló que el lugar específico de reclusión lo determinan los responsables del Ministerio de Justicia; agregó que se debe analizar si puede estar en la población penal de la misma Penitenciaría donde trabajaba o por seguridad debe ser enviado a otro establecimiento penal.

Antecedentes del caso

El lunes último, agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional con base en Pedro Juan Caballero, detuvieron al agente penitenciario Alcides Ramírez González y decomisaron 2 kilos y 400 gramos de marihuana que el mismo transportaba en su vehículo que también fue incautado por los intervinientes.

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Posteriormente, el fiscal Celso Morales formuló su imputación y solicitó su remisión a prisión, lo cual finalmente tuvo curso favorable.