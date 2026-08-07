Caso IPS: ocho imputados fueron beneficiados con libertad ambulatoria y esperan por Bataglia

Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, exgerente de Logística y Abastecimiento; Verónica Alexandra Blanco Bogado, exdirectora de Mantenimiento; y Marcelo Rubén Bordón Leiva, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones del IPS se pusieron hoy a disposición del juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia.

El magistrado llevó a cabo las audiencias de imposición de medidas para los procesados por el presunto desvío de G. 61.000 millones de la provisional, por obras fallidas para el quirófano. Como parte del proceso, el juez Estigarribia levantó la orden de detención que pesaba contra los mismos y dictó la libertad ambulatoria de todos.

De igual manera impuso una caución real de G. 500 millones para cada uno de los encausados, a fin de garantizar el sometimiento al presente proceso penal.

Además de la fianza, a cada procesado se le impuso las medidas como alternativa a la prisión. Si no cumplen, se les revoca su libertad ambulatorio.

Los mismos tiene la obligación de comparecer de forma trimestral entre el 1 al 5 del mes correspondiente ante este juzgado, a fin de firmar el libro de comparecencia correspondiente. Están obligados de darse por notificada de las audiencias o citaciones que se fijen en la presente causa, bajo apercibimiento de que las medidas sean revocadas. Deben dar comunicaciones previas del cambio de domicilio y número de celular denunciadas en autos; bajo apercibimiento de que las medidas sean revocadas en caso de incumplimiento. Están obligados además a la comunicación de salida y entrada del país al Juzgado de garantías.

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Con estos tres nuevos procesados ya son ocho los imputados por el fiscal Julio Ortiz que están a disposición de la Justicia, quedando pendiente solamente la detención de Vicente Bataglia, expresidente del IPS.

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Los otros beneficiados en el caso

Ayer, además del expresidente del IPS Jorge Magno Brítez Acosta, de 70 años, también se pusieron a disposición del juzgado de Garantías otros tres imputados por supuesta lesión de confianza.

Específicamente fueron Hugo Enrique Aranda, exgerente de Logística y Abastecimiento del IPS; Juan Manuel Villar López, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones y José Raúl Coronel Acosta, exdirector de Mantenimiento de la previsional, para quienes el juez también dispuso su libertad ambulatoria.

Asimismo, quien fue la primera detenida por el caso, la exasesora jurídica de la previsional Rosa Colmán, también fue beneficiada por el magistrado con libertad ambulatoria para litigar sin pisar la cárcel tras presentar una fianza real de G. 500 millones.

Finalmente, el abogado Jorge Arturo Daniel Sabe, quien representa al extitular Vicente Bataglia, aseguró que su cliente se pondrá a disposición de la justicia tras retornar a nuestro país desde Italia.

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