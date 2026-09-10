Caaguazú: Asesinan de una puñalada a adolescente de 16 años y apuntan a su vecino

La víctima habría estado compartiendo bebidas alcohólicas con un hombre que posteriormente fue aprehendido como presunto autor del homicidio. La Policía incautó un cuchillo que habría sido utilizado en el crimen.

La víctima fue identificada como Osvaldo Ramón Paredes Sanabria (16), quien vivía en una casa ubicada dentro de la Granja Las Carmelitas de la compañía San José del distrito de Dr. Juan Manuel Frutos, departamento de Caaguazú.

Su cuerpo fue encontrado alrededor de las 06:00, tendido boca abajo y ensangrentado en el patio frontal de la vivienda, según el informe policial.

La propietaria de la granja, Carmen Zaracho de Núñez (72), manifestó a los agentes que durante la noche del miércoles el adolescente había ingresado al lugar en compañía de un hombre identificado como Ramón Trinidad Cabaña Brítez (60), conocido de la zona.

De acuerdo con el relato de la propietaria, ambos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas durante la noche. La mujer posteriormente se retiró a descansar y, cerca de las 06:00, al salir de su vivienda encontró al adolescente tendido en el patio, ya sin signos de vida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La mujer entregó a los investigadores dos videos del circuito cerrado instalado en la propiedad. En las imágenes se observa que alrededor de las 21:50 del miércoles, Cabaña ingresa por el portón de la granja acompañado de Paredes Sanabria y ambos se dirigen hacia la parte trasera de la vivienda.

Tras analizar esta información, agentes de la comisaría y de la División de Investigaciones de Dr. Juan E. Estigarribia iniciaron la búsqueda del sospechoso. Las averiguaciones permitieron ubicarlo en una vivienda situada a unos 500 metros del lugar del crimen, propiedad de Gabriel Ramírez.

Ramón Cabaña había ingresado de manera escondida a una de las habitaciones de esa vivienda alrededor de las 06:00. El propietario manifestó a los agentes que le pidió que abandonara el lugar, pero el hombre se habría quedado en la habitación.

Posteriormente, el dueño de casa autorizó el ingreso de los policías, quienes encontraron al sospechoso en una de las habitaciones y procedieron a su aprehensión. El hombre fue llevado primero al Hospital Distrital para un diagnóstico médico y luego fue trasladado hasta la sede policial.

Encontraron un cuchillo enterrado

Durante el procedimiento, el presunto autor habría manifestado a los intervinientes que el cuchillo utilizado en el hecho estaba enterrado detrás de la vivienda. Los agentes realizaron la búsqueda y encontraron un arma blanca enterrada en una esquina del garaje.

Se trata de un cuchillo de aproximadamente 35 centímetros, con mango de madera, que fue incautado y posteriormente inspeccionado por personal de Criminalística.

La Policía constató que Ramón Trinidad Cabaña Brítez cuenta con un antecedente por homicidio doloso del año 2020, de acuerdo con los registros del Sistema Informático de la Policía Nacional.

Médico forense confirmó que recibió una herida en el pecho

En el lugar intervino el médico forense Dr. Fabián Estigarribia, quien inspeccionó el cuerpo y constató una herida cortopunzante en el lado izquierdo del pecho.

Como causa probable de muerte se estableció un shock hipovolémico provocado por un traumatismo penetrante de tórax por arma blanca, según el diagnóstico consignado en el informe policial.

También participaron del procedimiento personal del Ministerio Público y de Criminalística, quienes realizaron las diligencias correspondientes. La Fiscalía dispuso finalmente el levantamiento del cuerpo y su entrega a la madre de la víctima.