Caso Mafe: esta noche se tendría sentencia del principal sospechoso

Los alegatos correspondientes a la primera parte del proceso culminaron esta mañana y el Tribunal de Sentencia convocó a las partes para las 17:00, cuando se conocerá la decisión sobre la reprochabilidad del adolescente. Posteriormente se deberá debatir la medida privativa de libertad y, de cumplirse todas las etapas previstas, esta noche podría conocerse la sentencia definitiva.

La audiencia se desarrolla a puertas cerradas en la sala de juicio oral y público de la Circunscripción Judicial de Caaguazú, con sede en Coronel Oviedo, debido a que el acusado era adolescente al momento de los hechos.

El fiscal Fermín Segovia explicó que el Ministerio Público culminó sus alegatos sobre la existencia del hecho y la reprochabilidad del adolescente. La defensa también presentó sus argumentos y posteriormente la Fiscalía realizó una réplica respecto a algunos puntos planteados durante la exposición de los abogados defensores.

La defensa, según explicó Segovia, renunció a ejercer la dúplica, tras lo cual el Tribunal de Sentencia pasó a deliberar sobre los puntos debatidos durante esta primera etapa del juicio.

Tribunal convocó para las 17:00

Los jueces convocaron nuevamente a las partes para las 17:00 de este jueves, horario en que se espera conocer la resolución respecto a la existencia del hecho y la reprochabilidad del adolescente.

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Sin embargo, esta resolución todavía no representa por sí sola la condena definitiva. La fiscal Noelia Montanía aclaró que el Ministerio Público hasta el momento no solicitó una cantidad determinada de años de privación de libertad, debido a que primero debe conocerse el veredicto del tribunal sobre la reprochabilidad.

En caso de que los jueces determinen que el adolescente es reprochable por el hecho investigado, se iniciará la segunda etapa del proceso, en la que las partes deberán discutir específicamente la medida privativa de libertad que podría ser aplicada.

En esta segunda fase volverán a presentar sus alegatos el Ministerio Público, la Querella Adhesiva y la Defensa, con las respectivas réplicas y dúplicas. Una vez concluido este debate, el tribunal volverá a deliberar para determinar si corresponde imponer una medida privativa de libertad y establecer su duración.

Los fiscales explicaron que en el proceso penal adolescente existe una división obligatoria del juicio, por lo que primero debe determinarse la reprochabilidad y recién posteriormente se analiza la medida que corresponde aplicar.

De acuerdo con lo señalado por los representantes del Ministerio Público, para los adolescentes la sanción consiste en una medida privativa de libertad, cuyo máximo aplicable en este tipo de proceso es de ocho años. Los fines de esta medida están vinculados a la reeducación y socialización del adolescente.

Padre de María Fernanda pide la pena máxima

El padre de María Fernanda, Leonardo Benítez, quien fue convocado para brindar sus últimas palabras como familiar de la víctima, reclamó la máxima sanción posible para el acusado. Consideró que una medida de ocho años es insuficiente ante la gravedad del crimen y manifestó que solicitará al tribunal que se aplique la máxima sanción prevista.

Benítez incluso planteó que el adolescente debería ser juzgado bajo las normas aplicables a los adultos y recibir una pena de entre 30 y 40 años de prisión, aunque la legislación correspondiente al proceso penal adolescente establece un régimen diferente.

El Tribunal de Sentencia está integrado por los jueces Raúl Marecos, Vidal Santa Cruz y Roberto Estigarribia, quienes deberán resolver primero sobre la reprochabilidad y posteriormente, de corresponder, sobre la medida privativa de libertad.

De esta manera, la jornada de este jueves podría marcar el cierre del juicio por el crimen de María Fernanda. La expectativa está puesta en la audiencia de las 17:00 y en las actuaciones posteriores, ya que, si se cumplen las distintas etapas durante la tarde, esta noche podría conocerse finalmente la sentencia del principal sospechoso.