Exdirectivos de Ueno Bank ya están en la ex-Tacumbú

En la resolución 4917 con fecha del jueves 5 de noviembre del 2026, firmada por el recientemente nombrado director general de Establecimientos Penitenciarios, el comisario general retirado Oscar Pereira, se autoriza a los responsables de la cárcel exTacumbú a recibir a los siguientes procesados del escándalo derivado del vaciamiento de Ueno Bank:

Federico Miguel Vázquez Villasanti, ex CEO y exvicepresidente 1°. Juan Manuel Gustale Caroni, expresidente. Julio Daniel Rey Fernández, ex vicepresidente 2°. Alejandro Gómez Abente, exdirector. Diego Fernandez Duarte Schussmuller, exdirector.

El jefe de la Agrupación Especializada, comisario principal Sabino López confirmó que una vez que llegue el documento a la unidad a su cargo por los conductos correspondientes, se procederá al traslado de los cuatro procesados a las instalaciones del exTacumbú, lo que se cumpiló hace instantes.

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El jefe policial confirmó que todos los papeleos correspondientes a Judiciales de la Policía como las fotos y el número de reo, que sería la ficha de cada uno de los imputados ya fueron concretadas.

Las mujeres con prisión domiciliara

Es en cumplimiento de la resolución dictada ayer por el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, quien decretó la prisión preventiva de los cinco banqueros procesados por los supuestos delitos de conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de llevar libros de comercio.

En tanto que -igualmente por disposición del juez Estigarribia- las otras dos directoras detenidas y procesadas por los mismos hechos punibles, Diana Leticia Mongelós González y Mariana Isabel Torres Rubiani, quienes estuvieron incialmente recluidas en ell Departamento Judicial de Mujeres de la Policía Nacional, fueron beneficiadas con la prisión domiciliaria con el uso de la tobillera.