Transición en Asunción: Soledad Núñez vetó Presupuesto 2027 de Luis Bello

La nueva intendenta de Asunción, Soledad Núñez, quien asumió el cargo el martes, oficializó este viernes el veto parcial al Presupuesto 2027 presentado por la administración del exintendente Luis Bello (ANR-cartista) y aprobado por la Junta Municipal anterior. El objetivo, explicó, es frenar la pretensión del legislativo de obtener la autonomía de la administración de los recursos financieros, prohibida por la ley.

Por qué Soledad Núñez vetó el Presupuesto 2027 y los votos que precisa en la Junta Municipal

En conferencia de prensa, la intendenta de Asunción comunicó su decisión de vetar parcialmente las modificaciones introducidas por la anterior Junta Municipal al Presupuesto 2027 que había presentado el anterior intendente Bello.

Núñez explicó que, con las modificaciones introducidas, la Junta pretendía “independizarse financiera y presupuestariamente del Ejecutivo municipal, es decir, administrar ellos directamente recursos que obligaban al ejecutivo municipal a transferir de manera mensual”, remarcando que dicho planteamiento contraviene la Ley N° 3.966, Orgánica Municipal vigente.

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Para sostener la decisión en el ámbito legislativo, la Intendencia requiere 9 votos, los cuales ya tiene asegurados tras reunirse con concejales aliados de la multibancada (PLRA y tercer espacio). “Ellos necesitan 16 votos para poder dar vuelta el veto”, destacó.

Núñez aclaró que, en esta etapa procesal, la Intendencia únicamente podía optar por la aprobación total o el veto parcial del documento presupuestario, quedando las reprogramaciones pendientes para el inicio del próximo ejercicio fiscal.

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El gabinete de Soledad Núñez y la detección de G. 1.800 millones retenidos en Ueno Bank

Durante la conferencia de prensa, la intendenta aprovechó para presentar a parte del equipo de trabajo que la acompaña como parte de su Gabinete municipal, consolidando su estructura ejecutiva para los desafíos institucionales venideros.

A los nombres ya conocidos de Stephan Rasmussen, Irene Bellassai y Adolf Sauer, Núñez sumó en la Secretaría General a Estefanía Careaga, como directora de Asuntos Jurídicos a Pilar Abente y en el Área Social a la exconcejala Paulina Serrano.

Consultada respecto a la coyuntura financiera tras la situación de Ueno Bank, Núñez confirmó que más de G. 1.800 millones pertenecientes a la comuna, depositados en cuentas de esa entidad bancaria, quedaron congelados.

“Nosotros estamos ahora analizando las acciones legales que vamos a tomar lógicamente ante este escenario donde la Municipalidad asuncena y por ende los asuncenos también fuimos perjudicados por esta gran estafa”, expresó.

Transformación de la PMT: Así operará la nueva Policía de Seguridad Vial de Asunción

En materia de tránsito, Soledad Núñez confirmó que sigue firme en la aplicación de su promesa de campaña sobre la eliminación de la Policía Municipal de Tránsito para crear la nueva Policía de Seguridad Vial.

La intendenta cuestionó severamente el desempeño de la PMT al señalar que “la Policía estaba totalmente desvirtuada y enfocada en recaudar y tiene que estar enfocada en prevenir las muertes por accidente de tránsito”.

Insistió en que el nuevo esquema operativo contemplará un riguroso proceso de reclutamiento desde cero y la implementación específica de una academia de formación para garantizar un cambio estructural inmediato en las dependencias.

Como parte de los primeros ajustes ejecutados, la Intendencia informó la remoción del director de Tránsito y reiteró que se dispuso la intervención directa de la Dirección de Urbano para reorganizar la institución.