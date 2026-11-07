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Policiales
07 de noviembre de 2026 - 10:24

Incendio en la cárcel de Emboscada: evacuaron tres sectores del penal

Cárcel de Emboscada. (Imagen de referencia)
Cárcel de Emboscada. (Imagen de referencia)Gentileza

El fuego en la cárcel de Emboscada se originó en la madrugada de este sábado en el sector de la armería del establecimiento penitenciario. Bomberos voluntarios lograron sofocarlo y no se reportaron personas heridas, según informó el Ministerio de Justicia.

Por ABC Color
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Un principio de incendio se registró en la madrugada de este sábado en el sector de la armería del Centro Penitenciario Martín Mendoza, ubicado en Emboscada. El incidente motivó la evacuación preventiva de tres sectores del establecimiento, aunque no dejó personas heridas ni víctimas que lamentar, informó el Ministerio de Justicia (MJ).

De acuerdo con el reporte institucional, el personal del sistema de monitoreo detectó humo a las 02:18, proveniente del área de la armería. Posteriormente, se constató un foco de incendio, cuyas causas todavía deben ser determinadas mediante evaluaciones técnicas.

El Ministerio de Justicia indicó que, de manera preliminar, no se descarta que el fuego haya sido ocasionado por un cortocircuito en el sistema eléctrico.

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Evacuaron tres sectores del penal de Emboscada

Tras detectar el incidente, el interventor del establecimiento y el jefe de seguridad coordinaron la activación inmediata del protocolo de emergencia.

Como parte del procedimiento, fueron convocados los integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Emboscada, quienes acudieron al establecimiento para realizar los trabajos de extinción y posterior enfriamiento.

Además, como medida preventiva, las autoridades dispusieron la evacuación temporal de los sectores de Sanidad, Admisión y Monitoreo, con el objetivo de proteger la integridad física de las personas privadas de libertad y del personal penitenciario.

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Bomberos controlaron el fuego

Según el informe del Ministerio de Justicia, alrededor de las 04:30 los bomberos lograron sofocar las llamas y completar las tareas de enfriamiento.

La institución confirmó que la situación se encuentra totalmente controlada y que el incidente ocasionó únicamente daños materiales. No se registraron personas heridas ni víctimas.

El equipo interventor del Centro Penitenciario Martín Mendoza realizará un relevamiento para determinar el alcance de los daños materiales y elaborar el correspondiente informe técnico.

El Ministerio de Justicia señaló que continuará con los procedimientos institucionales y las verificaciones necesarias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el principio de incendio.

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