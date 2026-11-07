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Policiales
07 de noviembre de 2026 - 10:04

Intento de feminicidio en Vallemí: supuesto autor falleció ahogado

Cuatro rescatistas en embarcación pequeña, vestidos de trabajo, patrullan el río marrón entre vegetación verde y un bote de carga en movimiento.
Zona donde fue encontrado el cuerpo del hombre que fue denunciado por intento de feminicidio.Gentileza

El hecho ocurrió entre la noche de ayer y la madrugada de hoy sábado. La víctima es una mujer de 27 años y el supuesto autor su expareja, un hombre de 54 años, quien murió ahogado.

Por Aldo Rojas
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La comisaría 16ª de Vallemí informó de un supuesto hecho de intento de feminicidio con presunción de ahogamiento del supuesto autor.

El informe policial señala que los uniformados tuvieron conocimiento del hecho a través de una llamada telefónica por parte de personal de la Prefectura Naval local.

Inmediatamente personal de patrulla, a bordo del Móvil 160, se constituyó en el lugar, donde fueron recibidos por la víctima Shirley Yudith Dosantos Fleitas, de 27 años.

La mujer manifestó que se encontraba circulando en su motocicleta cuando fue interceptada por Bernardino Rejala Ibáñez, de 54 años. El hombre es su expareja, según las informaciones.

Lea más: Caen tres sospechosos de asaltos tras allanamientos en Ciudad del Este

De acuerdo al relato de la denunciante, Rejala Ibáñez con un arma de fuego, la obligó a abordar un automóvil de color blanco, en el que se desplazaba el supuesto autor.

“Asimismo, manifestó que el mismo la mantuvo privada de su libertad, dando vueltas por la vía pública de la ciudad de Vallemi, amenazándola constantemente con un arma de fuego y manteniendo las puertas del vehículo bloqueadas, impidiéndole descender”, señala el informe policial.

Al río Paraguay

Shirley Yudith manifestó a los policías que al momento en que se acercaron a orillas del Rio Paraguay, el supuesto autor aceleró la marcha del automóvil, cayéndose ambos en las aguas del río.

“La víctima logró salir del interior del vehículo que se quedó flotando en el agua, consiguiendo sostenerse por una embarcación que se encontraba amarrada en el lugar, mientras que el supuesto autor fue arrastrado por la corriente del agua”, explicó la mujer.

Hallan cuerpo

En la mañana de este sábado se logró encontrar el cuerpo sin vida de Bernardino Rejala Ibáñez.

Tres uniformados de la Prefectura en lancha, vistiendo chalecos salvavidas naranjas, navegan en aguas tranquilas rodeados de vegetación.
Tres personas de la Prefectura navegan en un barco en Vallemí, realizando tareas de vigilancia en aguas tranquilas.
Tres uniformados de la Prefectura en lancha, vistiendo chalecos salvavidas naranjas, navegan en aguas tranquilas rodeados de vegetación.
Tres personas de la Prefectura navegan en un barco en Vallemí, realizando tareas de vigilancia en aguas tranquilas.

El jefe de la comisaría 16ª, comisario Óscar Arriola, dijo que el cuerpo fue hallado flotando en el río Paraguay, en la zona de la Industria Nacional del Cemento (INC).

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