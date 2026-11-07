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Policiales
07 de noviembre de 2026 - 11:43

Matan a balazos a un exconvicto en el predio de una olería abandonada de Guarambaré

Agentes policiales de distintas unidades reunidos en el lugar para iniciar los trabajos para intentar identificar a los criminales.
Agentes policiales de distintas unidades reunidos en el lugar para iniciar los trabajos para intentar identificar a los criminales.

Un marginal, adicto a las drogas y con al menos cuatro antecedentes penales por diversos hechos, que incluyen el microtráfico, fue ajusticia esta madrugada con doce tiros de pistola en predio de una antigua olería abandonada, que está ubicada en la compañía Rincón de la ciudad de Guarambaré.

Por ABC Color
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La víctima del brutal asesinato fue identificado como Hugo Javier Calonga Vera (32), recientemente salido de la cárcel. Es más, hace apenas un mes el maleante estaba preso en la Comisaría 22° Central de la ciudad de Guarambaré, cuyos agentes lo sorprendieron en el momento en que estaba incumpliendo su prisión domiciliaria.

Aparentemente, Calonga como lo conocían en la zona fue liberado unos días después de que fuera remitido nuevamente a la cárcel y ahora nuevamente estaba recorriendo los barrio ubicados en los límites de las ciudades de Guarambaré e Ypané.

Los restos de Hugo Javier Calonga Vera quedaron tendidos sobre el pasto.
Los restos de Hugo Javier Calonga Vera quedaron tendidos sobre el pasto.

Fuentes de la Policía confirmaron que Calonga era un adicto, que en alguna ocasiones era también era utilizado para distribuir la mercancía y lo más probable le pagaban con algunas dosis de la sustancia.

Sin embargo, en la mayoría de las veces Calonga recurría a robos domiciliarios para costear su vicio, en ese sentido el maleante tenía una larga lista de vecinos a los que había causado grandes perjuicios.

Lea más: Brutal crimen entre jóvenes tendría vínculos con el tráfico de drogas en Guarambaré

Se presume que ahora que recuperó su libertad estaba trabajando para uno de los clanes que se dedican a la distribución de las drogas en Guarambaré y los más probable es que no haya cumplido con el pago y le cobraron.

Sin embargo, también se baraja la hipótesis de que Calonga fue sorprendido robando en una propiedad ubicada en la misma zona y desde allí lo siguieron hasta ubicarlo y acribillarlo en la antigua olería.

Según los vecinos, el sitio donde ocurrió el crimen estaba abandonado desde hace años, pero actualmente es utilizado por los adictos en situación de calle para pernoctar debido a que tenía un techo, por lo que siempre había un lugar seco y cobijado para dormir.

Huyeron en un auto blanco

En los primeros minutos de la madrugada de hoy, una vecina del lugar fue abruptamente despertada por los disparos de pistolas provenientes de la antigua fábrica de ladrillos, cuando se levantó de la cama vio por su ventana que un automóvil blanco con varios ocupantes alejarse raudamente del lugar.

Lea más: Con chalecos de la Senad irrumpen en una vivienda y roban G. 20 millones

Luego cuando fueron a ver que había ocurrido encontraron el cuerpo de Calonga bañado en sangre sobre el verde pasto del campo. Tras la denuncia del hecho agentes de la comisaría jurisdiccional, efectivos de Investigaciones y funcionarios del Ministerio Público se constituyeron en el lugar para iniciar las investigaciones del caso.

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