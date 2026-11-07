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Policiales
07 de noviembre de 2026 - 15:45

Nuevo ministro del Interior confirma a la cúpula policial

Ariel Martínez Fernández y Pedro Alliana en ceremonia formal, vestidos con trajes oscuros, fondo con bandera paraguaya.
Arriba: Ariel Martínez Fernández cuando juró como ministro del Interior, en 2018, ante el presidente de la República Horacio Cartes. En círculo, el entonces diputado Pedro Alliana. Abajo: Ariel Martínez Fernández, ahora, tras jurar otra vez como ministro del Interior, con el nuevo presidente de la República Pedro Alliana.Gentileza

El nuevo ministro del Interior, Ariel Martínez, confirmó hoy a la misma cúpula policial que venía trabajando con el destituido presidente Santiago Peña. Ahora quedan pendientes las designaciones de los viceministros de Seguridad Interna y Asuntos Políticos.

Por ABC Color
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El nuevo presidente de la República, licenciado Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, de 52 años, firmó hoy sábado 7 de noviembre su primer decreto como jefe de Estado, el número 7.203, por el cual nombró al abogado Ariel Martínez Fernández, de 48 años, como ministro del Ministerio del Interior (MI)

El documento oficial consigna que es en remplazo del comisario general comandante retirado Carlos Humberto Benítez González, de 55 años, quien a su vez interinó el cargo por 48 horas, tras la renuncia del abogado Enrique Riera Escudero, de 67 años, quien a su vez volvió a la Cámara de Senadores.

Carlos Benítez, de momento, sigue como viceministro de Seguridad Interna, puesto que venía desempeñando desde el 6 de abril pasado, cuando dejó de ser el comandante de la Policía Nacional (PN).

Sin embargo, fuentes del Poder Ejecutivo señalaron que sería remplazado por un exfiscal. El otro viceministro, de Asuntos Políticos, escribano Óscar Carmelo Campuzano Barrientos, de 63 años, también sería sustituido por orden del nuevo ministro Martínez.

Nuevo titular del Ministerio del Interior, exministro de Cartes

En cuanto a la Policía Nacional, el nuevo ministro ya confirmó en sus puestos al comandante, comisario general comandante César Roberto Silguero Lobos, de 55 años, y al subcomandante, comisario general director Feliciano Martínez Peña, de 53 años, quienes asumieron en dichos cargos hace seis meses.

Con esta ratificación a Silguero y Martínez, el resto de la cúpula policial se mantiene intacta, aunque sí podrían darse rotaciones en algunos puestos claves.

Lea más: El “presidente” Alliana y su cúpula de seguridad

El nuevo ministro, Ariel Martínez, fue agente fiscal del Ministerio Público (MP) hasta que el 10 de noviembre de 2016 fue designado viceministro de Asuntos Políticos por el entonces presidente de la República, Horacio Manuel Cartes Jara.

Después, el 2 de febrero de 2018, Ariel Martínez asumió ya como ministro del Interior, en remplazo de Lorenzo Darío Lezcano Sánchez, quien a su vez pasó a ser cuando eso ministro de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI).

Cuando terminó el mandato de Cartes, el 15 de agosto de 2018, Martínez pasó a trabajar como abogado independiente e incluso integró la Comisión Directiva del Club Cerro Porteño, mientras que Lezcano regresó a la Fiscalía, primero como fiscal de Crimen Organizado y actualmente como fiscal de Antisecuestro.

La cúpula de seguridad del Estado

Con la designación del nuevo ministro del Interior, la cúpula de seguridad del Estado claramente ya no será la misma que en el gobierno anterior, del economista Santiago Peña Palacios, de 47 años, quien ahora está preso por corrupción.

El comandante de la Policía, César Silguero, habla en una conferencia de prensa. A su lado, el subcomandante de la institución, Feliciano Martínez.
El comandante de la Policía, César Silguero, habla en una conferencia de prensa. A su lado, el subcomandante de la institución, Feliciano Martínez.

El presidente Alliana ahora deberá decidir si mantiene a los otros ministros del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI) y el Consejo de Defensa Nacional (Codena).

Una cartera que últimamente pasó a ser fundamental también para el combate al crimen organizado es el Ministerio de Justicia (MJ).

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