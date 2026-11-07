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Policiales
07 de noviembre de 2026 - 07:28

Policía busca a cinco personas desaparecidas en Asunción, Central y Caaguazú

La Policía Nacional activó alertas de búsqueda para cinco personas, entre ellas una niña de 11 años. Las desapariciones fueron reportadas entre el 5 y el 6 de noviembre.
La Policía Nacional activó alertas de búsqueda para cinco personas, entre ellas una niña de 11 años.

La Policía Nacional activó alertas de búsqueda para cinco personas, entre ellas una niña de 11 años. Las desapariciones fueron reportadas entre el 5 y el 6 de noviembre.

Por ABC Color
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Cinco alertas urgentes de búsqueda a través del sistema Mafe del Gobierno del Paraguay están activas. Se trata de cuatro hombres y una mujer, cuyas desapariciones fueron reportadas en Asunción, Central y Caaguazú.

Entre las personas buscadas se encuentra Araceli Anahí Medina Galeano, de 11 años, vista por última vez en el barrio Santa Rosa de Asunción.

Lea más: Alerta Mafe: Policía reporta a seis personas desaparecidas y pide ayuda para localizarlas

Estos son los datos de las personas desaparecidas:

Baldomera López, de 66 años

Fue vista por última vez en el asentamiento Santa Librada, en Repatriación, departamento de Caaguazú.

  • Vestimenta: pantalón negro, blusa marrón y zapatillas lilas.
  • Características: contextura delgada y cabello rubio.
La Policía Nacional activó alertas de búsqueda para cinco personas, entre ellas una niña de 11 años. Las desapariciones fueron reportadas entre el 5 y el 6 de noviembre.
Baldomera López, de 66 años, desaparecida.

Joel Duarte Salinas, de 38 años

Fue visto por última vez en el barrio San Andrés (Salinas), de la ciudad de Ñemby.

  • Vestimenta: no confirmada.
  • Características: contextura delgada, estatura alta, cutis blanco y cabello rubio.
La Policía Nacional activó alertas de búsqueda para cinco personas, entre ellas una niña de 11 años. Las desapariciones fueron reportadas entre el 5 y el 6 de noviembre.
Joel Duarte Salinas, de 38 años, desaparecido.

Juan Carlos Martínez González, de 26 años

Fue visto por última vez en la intersección de las calles San José y 1.º de Mayo, en San Lorenzo.

  • Vestimenta: prenda de mangas largas negra, pantalón azul y zapatones.
  • Características: pendientes de confirmación.
La Policía Nacional activó alertas de búsqueda para cinco personas, entre ellas una niña de 11 años. Las desapariciones fueron reportadas entre el 5 y el 6 de noviembre.
Juan Carlos Martínez González, de 26 año, desaparecido.

Cristian Manuel Álvarez, de 29 años

Fue visto por última vez en Villa Ko’êju, compañía Salado, de la ciudad de Limpio.

  • Vestimenta: saco gris, pantalón azul marino y calzado negro.
  • Características: contextura delgada, estatura mediana y cutis moreno.
La Policía Nacional activó alertas de búsqueda para cinco personas, entre ellas una niña de 11 años. Las desapariciones fueron reportadas entre el 5 y el 6 de noviembre.
Cristian Manuel Álvarez, de 29 años, desaparecido.

Araceli Anahí Medina Galeano, de 11 años

Fue vista por última vez sobre las calles Fulgencio Yegros y Comandante Pedro Pablo Caballero, en el barrio Santa Rosa de Asunción.

  • Vestimenta: short de jean negro, remera negra de mangas largas y zapatillas lilas.
  • Características: contextura delgada, estatura baja y cutis blanco.
La Policía Nacional activó alertas de búsqueda para cinco personas, entre ellas una niña de 11 años. Las desapariciones fueron reportadas entre el 5 y el 6 de noviembre.
La Policía Nacional activó alertas de búsqueda para cinco personas, entre ellas una niña de 11 años, de nombre Araceli Anahí Medina Galeano.

¿Dónde llamar si se tiene información?

Las autoridades solicitan a la ciudadanía comunicar cualquier dato que pueda contribuir a localizar a las personas desaparecidas.

Estos son los números habilitados:

  • 911: Policía Nacional.
  • 130: Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.
  • 0986 760 083: línea directa del Departamento de Búsqueda.
  • 147: Fono Ayuda para casos relacionados con niñas, niños y adolescentes.

La información puede ser clave para avanzar en las búsquedas. Se insta a la ciudadanía a compartir las alertas y comunicarse directamente con las autoridades ante cualquier dato relevante.

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