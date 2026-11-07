Policía busca a cinco personas desaparecidas en Asunción, Central y Caaguazú

Cinco alertas urgentes de búsqueda a través del sistema Mafe del Gobierno del Paraguay están activas. Se trata de cuatro hombres y una mujer, cuyas desapariciones fueron reportadas en Asunción, Central y Caaguazú.

Entre las personas buscadas se encuentra Araceli Anahí Medina Galeano, de 11 años, vista por última vez en el barrio Santa Rosa de Asunción.

Lea más: Alerta Mafe: Policía reporta a seis personas desaparecidas y pide ayuda para localizarlas

Estos son los datos de las personas desaparecidas:

Baldomera López, de 66 años

Fue vista por última vez en el asentamiento Santa Librada, en Repatriación, departamento de Caaguazú.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Vestimenta: pantalón negro, blusa marrón y zapatillas lilas.

Características: contextura delgada y cabello rubio.

Joel Duarte Salinas, de 38 años

Fue visto por última vez en el barrio San Andrés (Salinas), de la ciudad de Ñemby.

Vestimenta: no confirmada.

Características: contextura delgada, estatura alta, cutis blanco y cabello rubio.

Juan Carlos Martínez González, de 26 años

Fue visto por última vez en la intersección de las calles San José y 1.º de Mayo, en San Lorenzo.

Vestimenta: prenda de mangas largas negra, pantalón azul y zapatones.

Características: pendientes de confirmación.

Cristian Manuel Álvarez, de 29 años

Fue visto por última vez en Villa Ko’êju, compañía Salado, de la ciudad de Limpio.

Vestimenta: saco gris, pantalón azul marino y calzado negro.

Características: contextura delgada, estatura mediana y cutis moreno.

Araceli Anahí Medina Galeano, de 11 años

Fue vista por última vez sobre las calles Fulgencio Yegros y Comandante Pedro Pablo Caballero, en el barrio Santa Rosa de Asunción.

Vestimenta: short de jean negro, remera negra de mangas largas y zapatillas lilas.

Características: contextura delgada, estatura baja y cutis blanco.

¿Dónde llamar si se tiene información?

Las autoridades solicitan a la ciudadanía comunicar cualquier dato que pueda contribuir a localizar a las personas desaparecidas.

Estos son los números habilitados:

911: Policía Nacional.

130: Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.

0986 760 083: línea directa del Departamento de Búsqueda.

147: Fono Ayuda para casos relacionados con niñas, niños y adolescentes.

La información puede ser clave para avanzar en las búsquedas. Se insta a la ciudadanía a compartir las alertas y comunicarse directamente con las autoridades ante cualquier dato relevante.