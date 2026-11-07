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Policiales
07 de noviembre de 2026 - 10:42

Santiago Peña: por razones de seguridad, su declaración se traslada a la Fiscalía General del Estado

Fotografía que muestra un cartel en oposición al expresidente de Paraguay Santiago Peña, durante manifestaciones frente a su domiclio en el barrio Mbokajaty de Asunción.
Fotografía que muestra un cartel en oposición al expresidente de Paraguay Santiago Peña, durante manifestaciones frente a su domiclio en el barrio Mbokajaty de Asunción. EFE/ Juan Pablo PinoJuan Pablo Pino

En un comunicado emitido hoy por el Ministerio Público, se confirma el cambio de sede para la declaración indagatoria del expresidente de la República Santiago Peña. Originalmente debía realizarse en la sede de UDEA, pero por motivos relacionados a la seguridad se traslada a la Fiscalía General del Estado.

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El Ministerio Público informó esta mañana que, por razones de seguridad, la declaración del expresidente de la República, Santiago Peña, se llevará a cabo en la sede de la Fiscalía General del Estado ubicada sobre las calles Chile y Rodríguez de Francia en el microcentro asunceno, en lugar de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) ubicada sobre 15 de agosto entre Eduardo Víctor Haedo y General Díaz, sitio inicialmente previsto.

Lea más: ¿Un informe anónimo precipitó la caída de Santi Peña? Un “sobre” alertó sobre Ueno, revela el nuevo vicepresidente

El horario de declaración se mantiene. Será hasta las 11:30 de este sábado. También se tiene previsto que el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo Spalding preste declaración a las 15:00. En su caso, hasta el momento no fue comunicado ningún cambio de sede para la diligencia.

Prontuario de Santiago Peña.
Prontuario de Santiago Peña.

Peña continúa en el escolta presidencial y Carvallo en la Agrupación Especializada

El día de ayer, luego de que Santiago Peña fuera detenido por la policía, el Ministerio Público dispuso que guarde reclusión en su domicilio hasta la declaración prevista para esta mañana. Debido a los incidentes y manifestaciones que se registraron frente al sitio, se dispuso su traslado al Regimiento Escolta Presidencial, en donde permanece hasta el momento.

Lea más: Video: así trasladaron a Santiago Peña a la Escolta Presidencial

A su vez, Carlos Carvallo Spalding se entregó voluntariamente en el departamento de investigaciones de la Policía Nacional y se dispuso su traslado a la sede de la Agrupación Especializada.

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