Santiago Peña: por razones de seguridad, su declaración se traslada a la Fiscalía General del Estado

El Ministerio Público informó esta mañana que, por razones de seguridad, la declaración del expresidente de la República, Santiago Peña, se llevará a cabo en la sede de la Fiscalía General del Estado ubicada sobre las calles Chile y Rodríguez de Francia en el microcentro asunceno, en lugar de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) ubicada sobre 15 de agosto entre Eduardo Víctor Haedo y General Díaz, sitio inicialmente previsto.

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El horario de declaración se mantiene. Será hasta las 11:30 de este sábado. También se tiene previsto que el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo Spalding preste declaración a las 15:00. En su caso, hasta el momento no fue comunicado ningún cambio de sede para la diligencia.

Peña continúa en el escolta presidencial y Carvallo en la Agrupación Especializada

El día de ayer, luego de que Santiago Peña fuera detenido por la policía, el Ministerio Público dispuso que guarde reclusión en su domicilio hasta la declaración prevista para esta mañana. Debido a los incidentes y manifestaciones que se registraron frente al sitio, se dispuso su traslado al Regimiento Escolta Presidencial, en donde permanece hasta el momento.

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A su vez, Carlos Carvallo Spalding se entregó voluntariamente en el departamento de investigaciones de la Policía Nacional y se dispuso su traslado a la sede de la Agrupación Especializada.