Video: Santiago Peña ya se encuentra en la Fiscalía para prestar declaración indagatoria

El exmandatario detenido llegó a la Fiscalía General de la República y se prepara para prestar declaración indagatoria en el marco de la Causa N° 92/2026 caratulada “Santiago Peña s/ lesión de confianza y otros”.

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Quienes le tomarán la declaración serán los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Elena Fiore, Christian Benítez y Silvia González Véster, además de la agente de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos, Ruth Karina Benítez. El exmandatario aún no cuenta con una imputación pero se espera que la misma sea formulada en el transcurso de la tarde.

Se presume que luego de esta diligencia, se dirija hasta el Poder Judicial para una audiencia de imposición de medidas ante un juez penal de garantías. Peña es asistido por el abogado Ricardo Preda, quien fue uno de sus defensores ayer durante el juicio político.

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Pasó la noche en el Escolta Presidencial

Debido a la presión ciudadana, a las manifestaciones e incidentes registrados anoche frente al domicilio particular de Peña en el barrio Mbokajaty en Asunción, se definió que sea trasladado al cuartel del Regimiento Escolta Presidencial por seguridad.

Además, al momento de su traslado fue escoltado por una comitiva policial e ingresó a la sede fiscal por un acceso exlusivo por donde solamente ingresa el Fiscal General del Estado. Manifestantes apostados en el sitio, cuestionarios las atenciones brindadas por Peña.

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“Él tiene que ser tratado por un delincuente común. Yo soy vendedora de juegos de azar y varios de mis clientes tenían Ueno y ahora se quedaron sin plata. Tiene que devolver la plata, es lo que queremos, que devuelva la plata. La gente tiene que entender que es algo que no afecta a todos”, dijo una de las manifestantes en el sitio a ABC TV.

“No reconocemos a Alliana”

La misma manifestante agregó que no reconocen a Pedro Alliana como presidente de la República. “No le reconocemos a Alliana porque no votamos por él. Esto es parte de un esquema y tienen que caer todos”, denunció.

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“Le hablamos al supuesto nuevo presidente Pedro Alliana, que no quiera lavarse las manos. Es cómplice. Toda esta estructura sostuvo a este esquema corrupto. Carlos Fernández Valdovinos, Horacio Cartes son cómplices y tienen que ser procesados. Tengan miedo del pueblo paraguayo porque no les vamos a dejar en paz”, dijo otra manifestante en un megáfono.