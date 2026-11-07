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Policiales
07 de noviembre de 2026 - 11:56

Video: Santiago Peña ya se encuentra en la Fiscalía para prestar declaración indagatoria

El expresidente de la República Santiago Peña ya se encuentra en la sede del Ministerio Público para prestar declaración indagatoria por supuesta administración en provecho propio y aparente lesión de confianza, en el ejercicio de la magistratura.

Por ABC Color
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El exmandatario detenido llegó a la Fiscalía General de la República y se prepara para prestar declaración indagatoria en el marco de la Causa N° 92/2026 caratulada “Santiago Peña s/ lesión de confianza y otros”.

Lea más: Fiscalía ordena detención del expresidente Santiago Peña

Quienes le tomarán la declaración serán los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Elena Fiore, Christian Benítez y Silvia González Véster, además de la agente de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos, Ruth Karina Benítez. El exmandatario aún no cuenta con una imputación pero se espera que la misma sea formulada en el transcurso de la tarde.

Santiago Peña camina por un pasillo con camisa blanca y pantalón oscuro, mientras otro hombre con camisa celeste lo acompaña.
Santiago Peña llega al Ministerio Público para declarar por supuesta lesión de confianza.

Se presume que luego de esta diligencia, se dirija hasta el Poder Judicial para una audiencia de imposición de medidas ante un juez penal de garantías. Peña es asistido por el abogado Ricardo Preda, quien fue uno de sus defensores ayer durante el juicio político.

Lea más: Video: así trasladaron a Santiago Peña a la Escolta Presidencial

Pasó la noche en el Escolta Presidencial

Debido a la presión ciudadana, a las manifestaciones e incidentes registrados anoche frente al domicilio particular de Peña en el barrio Mbokajaty en Asunción, se definió que sea trasladado al cuartel del Regimiento Escolta Presidencial por seguridad.

Además, al momento de su traslado fue escoltado por una comitiva policial e ingresó a la sede fiscal por un acceso exlusivo por donde solamente ingresa el Fiscal General del Estado. Manifestantes apostados en el sitio, cuestionarios las atenciones brindadas por Peña.

Lea más: Peña y Carvallo declaran hoy ante el Ministerio Público: esto dice el fiscal de la causa

“Él tiene que ser tratado por un delincuente común. Yo soy vendedora de juegos de azar y varios de mis clientes tenían Ueno y ahora se quedaron sin plata. Tiene que devolver la plata, es lo que queremos, que devuelva la plata. La gente tiene que entender que es algo que no afecta a todos”, dijo una de las manifestantes en el sitio a ABC TV.

La adjunta Nancy Salomón (de pie), Ruth Benítez, Christian Benítez, Silvia González Véster (de pie) y Elena Fiore, previo a la indagatoria a Santiago Peña.
La adjunta Nancy Salomón (de pie), Ruth Benítez, Christian Benítez, Silvia González Véster (de pie) y Elena Fiore, previo a la indagatoria a Santiago Peña.

“No reconocemos a Alliana”

La misma manifestante agregó que no reconocen a Pedro Alliana como presidente de la República. “No le reconocemos a Alliana porque no votamos por él. Esto es parte de un esquema y tienen que caer todos”, denunció.

Lea más: ¿Un informe anónimo precipitó la caída de Santi Peña? Un “sobre” alertó sobre Ueno, revela el nuevo vicepresidente

“Le hablamos al supuesto nuevo presidente Pedro Alliana, que no quiera lavarse las manos. Es cómplice. Toda esta estructura sostuvo a este esquema corrupto. Carlos Fernández Valdovinos, Horacio Cartes son cómplices y tienen que ser procesados. Tengan miedo del pueblo paraguayo porque no les vamos a dejar en paz”, dijo otra manifestante en un megáfono.

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