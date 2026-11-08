Allanan la mansión de Santiago Peña en San Bernardino

Poco antes de las 19:00 de este domingo, una comitiva de agentes del Ministerio Público - encabezada por los fiscales Cristian Benítez, Elena Fiore y Silvia González - y de la Policía Nacional ingresó al terreno de la mansión del expresidente Santiago Peña ubicada en la zona de Ciervo Cua, en la localidad de San Bernardino.

Se trata de una diligencia que se enmarca en la causa de supuesta lesión de confianza y administración en beneficio propio por la cual el expresidente Peña fue detenido e imputado luego de que el Congreso Nacional lo destituyera de su cargo en un procedimiento de juicio político el pasado viernes.

Datos preliminares indican que los intervinientes habrían hallado oculta detrás de una pared falsa una bóveda equipada con un sofisticado sistema de seguridad de procedencia israelí, que la comitiva no ha podido abrir.

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A pesar de que Peña fue destituido de la Presidencia el pasado viernes, este domingo aún había personal del Regimiento Escolta Presidencial montando guardia en torno a residencia de verano del exmandatario en San Bernardino, según constató ABC Color.

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Mansión financiada con préstamos de Ueno Bank

El expresidente Peña es investigado por la Fiscalía en el marco de las indagaciones iniciadas la semana pasada en torno al cierre por insolvencia de Ueno Bank y el colapso del Grupo Vázquez, conglomerado empresarial que integraba esa entidad bancaria y con la que el exmandatario tuvo vínculos como accionista hasta el año pasado.

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La construcción de la residencia de verano del presidente Peña tuvo un costo aproximado de 7.700 millones de guaraníes que el mandatario financió con préstamos de Ueno Bank.

El 13 de mayo de 2024, Ueno Bank otorgó a Peña dos préstamos simultáneos por 3.548.000.000 de guaraníes para la construcción de su vivienda de verano. Las cuotas mensuales de ese préstamo eran de G. 239.000.000, equivalentes a seis veces su sueldo presidencial de G. 37.908.800.

Expresidente Peña, imputado y detenido

El Ministerio Público sostiene en su imputación que el expresidente Peña “habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales” en Ueno Bank.

El pasado martes, el Banco Central del Paraguay anunció el cierre de Ueno Bank debido al deterioro de sus índices de solvencia, una situación que la banca matriz atribuyó en parte al hecho de que el banco concedió de forma irregular grandes créditos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial.

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Los principales directivos de Ueno Bank también fueron detenidos e imputados la semana pasada.

El expresidente Peña, mientras tanto, está bajo prisión preventiva y guarda reclusión en la sede del Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción.