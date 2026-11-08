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Policiales
08 de noviembre de 2026 - 12:43

Caso de feminicidio en PJC: piden celeridad para capturar al supuesto autor

Nelson Arzamendia Cárdenas, sospechoso de feminicidio en Pedro Juan Caballero, buscado por la Policía.
Nelson Arzamendia Cárdenas, sospechoso de feminicidio en Pedro Juan Caballero, está siendo buscado por la Policía Nacional.

Familiares de la joven de 26 años que fue víctima de feminicidio en Pedro Juan Caballero pidieron a la Policía celeridad para detener al supuesto autor y que se haga justicia.

Por Eder Rivas
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La familia de Reinalda López Núñez (26), joven madre asesinada supuestamente por su pareja, de nombre Nelson Arzamendia Cárdenas (29), lamentó la falta de resultados por parte de la Policía Nacional en la tarea de búsqueda del sospechoso prófugo.

Cristina Núñez, madre de la víctima, dijo que no se está haciendo nada para detener al supuesto feminicida. “Hace 9 días que mataron a mi hija y no se hizo nada; pido de todo corazón que lo busquen y encuentren”, indicó la madre.

Reinalda López Núñez, de 26 años, víctima de feminicidio en Pedro Juan Caballero.
Reinalda López Núñez, de 26 años, víctima de feminicidio en Pedro Juan Caballero.

“Quiero que se haga justicia”, dice la madre de la víctima de feminicidio

Cristina Núñez señaló que su familia está destrozada desde que mataron a Reinalda. “Se llevaron una parte de mí, el tipo mató por nada a mi hija, solo por celos; pido a las autoridades y a toda la gente que ayude a encontrarlo para que se haga justicia”, expresó.

Cristina Núñez, madre de Reinalda López Núñez, quien fue víctima de feminicidio, en Pedro Juan Caballero.
Cristina Núñez, madre de Reinalda López Núñez, quien fue víctima de feminicidio, en Pedro Juan Caballero.

El comisario Isabelino Orué, jefe de Prevención Ciudadana en Amambay, aseguró que los investigadores están abocados a la búsqueda del sospechoso, pero hasta el momento no hubo resultados.

Lea más: Feminicidio en Pedro Juan Caballero: confirman muerte de mujer baleada por su pareja

Aseveró que están dando la debida importancia al caso para dilucidarlo, ya que se trata de un que enlutó a una familia y conmocionó a la sociedad.

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