Caso de feminicidio en PJC: piden celeridad para capturar al supuesto autor

La familia de Reinalda López Núñez (26), joven madre asesinada supuestamente por su pareja, de nombre Nelson Arzamendia Cárdenas (29), lamentó la falta de resultados por parte de la Policía Nacional en la tarea de búsqueda del sospechoso prófugo.

Cristina Núñez, madre de la víctima, dijo que no se está haciendo nada para detener al supuesto feminicida. “Hace 9 días que mataron a mi hija y no se hizo nada; pido de todo corazón que lo busquen y encuentren”, indicó la madre.

“Quiero que se haga justicia”, dice la madre de la víctima de feminicidio

Cristina Núñez señaló que su familia está destrozada desde que mataron a Reinalda. “Se llevaron una parte de mí, el tipo mató por nada a mi hija, solo por celos; pido a las autoridades y a toda la gente que ayude a encontrarlo para que se haga justicia”, expresó.

El comisario Isabelino Orué, jefe de Prevención Ciudadana en Amambay, aseguró que los investigadores están abocados a la búsqueda del sospechoso, pero hasta el momento no hubo resultados.

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Aseveró que están dando la debida importancia al caso para dilucidarlo, ya que se trata de un que enlutó a una familia y conmocionó a la sociedad.