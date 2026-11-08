Detienen a un hombre por tentativa de homicidio en Villa Oliva

Jorge Gaspar Leite Cáceres(30) fue detenido este domingo en prosecución de una investigación por un supuesto hecho de tentativa de homicidio doloso, ocurrido en la compañía Estanzuela, distrito de Villa Oliva, departamento de Ñeembucú.

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El procedimiento se realizó alrededor de las 16:30 en la sede de la Comisaría 29ª de Yvy Pohyi, hasta donde llegó voluntariamente el sospechoso, identificado como Jorge Gaspar Leite Cáceres(30).

En el lugar, agentes del Departamento de Investigaciones de Ñeembucú dieron cumplimiento a una orden de detención firmada por el agente fiscal César Riquelme, en el marco de la causa N.º 516/2026.

Según el informe policial, la víctima fue identificada como Víctor Antonio Monges, de 37 años, de profesión jornalero y domiciliado en la misma compañía.

El hombre recibió varias heridas cortantes en el lado izquierdo del abdomen, presumiblemente producidas con un cuchillo.

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Hallan arma presuntamente utilizada en el hecho

En el marco de las diligencias investigativas, alrededor de las 18:00, un funcionario del establecimiento rural Itañu, por indicaciones del detenido, entregó a los intervinientes el arma blanca que habría sido utilizada en el hecho.

Se trata de un cuchillo con una hoja de aproximadamente 10 centímetros y su respectiva funda de cuero, que quedó incautado como evidencia.

El detenido, quien se desempeñaba como personal de la estancia Itañu y fijaba domicilio en Yataity del Norte, quedó a cargo del Departamento de Investigaciones para su traslado a la Comisaría 26ª de Alberdi, donde permanecerá recluido a disposición de las autoridades competentes.

Previamente, será sometido a un diagnóstico médico en el Hospital Distrital de Alberdi. El procedimiento fue comunicado al Ministerio Público, a cargo del fiscal César Riquelme, quien dispuso la remisión de los antecedentes a su unidad fiscal.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias en que se produjo el violento episodio.