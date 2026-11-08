Exdirectivos de Ueno Bank inauguraron módulos recién terminados del Centro Nacional de Prevenidos

El viernes último, alrededor de las 10:30, ingresaron al Central Nacional de Prevenidos los cinco directivos de Ueno Bank procesados, encabezados por el fundador y vicepresidente primero de Ueno Bank, Federico Miguel Vázquez Villasanti.

La lista sigue con el presidente en funciones de la entidad intervenida, Juan Manuel Gustale Cardoni; el vicepresidente segundo, Julio Daniel Rey Fernández y los directores titulares Alejandro Gómez Abente y Diego Fernando Duarte Schussmuller.

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Todos ellos están imputados por los hechos de lesión de confianza, conducta indebida en situación de crisis, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.

Sin más trámites, todos ellos fueron llevados al pabellón conocido como Admisión, donde cada uno de ellos fue inspeccionado por un médico.

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Posteriormente, tuvieron consulta individual con un psiquiatra y finalmente fueron fichados con una foto tipo carnet, sus datos personales y número de reo.

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Exdirectores de Ueno Bank, recluídos en pabellones distintos

Debido a que la instrucción recibida por los funcionarios penitenciarios del juzgado era que los cinco procesados no debían estar comunicados entre ellos, fueron distribuidos en los distintos pabellones del reclusorio.

Los dos primeros fueron ubicados en sectores que estaban ocupados normalmente. Sin embargo, tres –entre ellos Federico Miguel Vázquez Villasanti– fueron instalados en los módulos o pabellones recién terminados o restaurados, que están ubicados en el fondo del penal, pegados al predio del cuartel de Agrupación Especializada de la Policía.

Es más, un funcionario administrativo del Centro Nacional de Prevenidos, ex-Tacumbú, confirmó que Vázquez y sus dos cómplices prácticamente inauguraron el renovado sector del penal.

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Ahora, aquellas áreas recientemente terminadas y que estaban destinadas para la clasificación de los reclusos, según el delito cometido o sus vicios, van a ser habitadas por otros presos.

Exbanqueros procesados no tendrán priviliegios, aseguran

Vázquez y sus presuntos cómplices no están bajo el régimen de máxima seguridad, por lo que están sujetos al horario normal. Despertar y primer control a las 06:00, desde ese momento ya pueden salir a los corredores, el patio interno de su módulo. Luego el desayuno, almuerzo y cena.

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Para las 17:00 todos deben estar dentro de sus pabellones o módulos y a las 18:00 en sus celdas una vez concluido el control de la tarde.

“Ninguno de ellos podrá acceder a ningún tipo de privilegios y la instrucción es clara, los cinco procesados no pueden comunicarse entre ellos”, aseguró el director general de Institutos Penitenciarios, comisario general retirado Oscar Pereira.

Expresidente del BCP, en la Agrupación Especializada

Por su parte, el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo está recluido en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.

El exfuncionario imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso está en una de las celdas ubicadas sobre la guardia principal del cuartel policial. Carvallo fue el primer presidente de Financiera Ueno, luego convertida en Ueno Bank.

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Las celdas instaladas en la zona de la guardia de la Agrupación anteriormente estaban destinadas casi exclusivamente para secuestradores y miembros de la organización criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), la mayoría de estos aparentemente ya están instalados en los cuadriláteros.