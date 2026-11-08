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Policiales
08 de noviembre de 2026 - 14:26

Exdirectivos de Ueno Bank inauguraron módulos recién terminados del Centro Nacional de Prevenidos

El fundador y vicepresidente Primero de Ueno Bank Federico Miguel Vázquez Villasanti, durante la inspección médica en la exTacumbú, actual Centro Nacional de Prevenidos, antes de ser conducido a su celda.
El fundador y vicepresidente Primero de Ueno Bank Federico Miguel Vázquez Villasanti, durante la inspección médica en la exTacumbú, actual Centro Nacional de Prevenidos, antes de ser conducido a su celda.

Al menos tres de los cinco exdirectores del quebrado Ueno Bank inauguraron módulos o pabellones recién terminados y ubicados en el fondo de la expenitenciaría nacional de Tacumbú, ahora conocido con el nombre de Centro Nacional de Prevenidos.

Por ABC Color
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El viernes último, alrededor de las 10:30, ingresaron al Central Nacional de Prevenidos los cinco directivos de Ueno Bank procesados, encabezados por el fundador y vicepresidente primero de Ueno Bank, Federico Miguel Vázquez Villasanti.

La lista sigue con el presidente en funciones de la entidad intervenida, Juan Manuel Gustale Cardoni; el vicepresidente segundo, Julio Daniel Rey Fernández y los directores titulares Alejandro Gómez Abente y Diego Fernando Duarte Schussmuller.

Lea más: Exdirectivos de Ueno Bank ya están en la ex-Tacumbú

Todos ellos están imputados por los hechos de lesión de confianza, conducta indebida en situación de crisis, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.

Los cinco exbanqueros de Ueno Bank fueron instalados en diferentes pabellones del Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú).
Los cinco exbanqueros de Ueno Bank fueron instalados en diferentes pabellones del Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú).

Sin más trámites, todos ellos fueron llevados al pabellón conocido como Admisión, donde cada uno de ellos fue inspeccionado por un médico.

Lea más: Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno

Posteriormente, tuvieron consulta individual con un psiquiatra y finalmente fueron fichados con una foto tipo carnet, sus datos personales y número de reo.

Exdirectores de Ueno Bank, recluídos en pabellones distintos

Debido a que la instrucción recibida por los funcionarios penitenciarios del juzgado era que los cinco procesados no debían estar comunicados entre ellos, fueron distribuidos en los distintos pabellones del reclusorio.

Todos los recluidos por el vaciamiento de Ueno Bank no pueden comunicarse entre ellos dentro del reclusorio.
Todos los recluidos por el vaciamiento de Ueno Bank no pueden comunicarse entre ellos dentro del reclusorio.

Los dos primeros fueron ubicados en sectores que estaban ocupados normalmente. Sin embargo, tres –entre ellos Federico Miguel Vázquez Villasanti– fueron instalados en los módulos o pabellones recién terminados o restaurados, que están ubicados en el fondo del penal, pegados al predio del cuartel de Agrupación Especializada de la Policía.

Es más, un funcionario administrativo del Centro Nacional de Prevenidos, ex-Tacumbú, confirmó que Vázquez y sus dos cómplices prácticamente inauguraron el renovado sector del penal.

Lea más: Santiago Peña se expone a 15 años de cárcel, según hechos imputados por Fiscalía

Ahora, aquellas áreas recientemente terminadas y que estaban destinadas para la clasificación de los reclusos, según el delito cometido o sus vicios, van a ser habitadas por otros presos.

Exbanqueros procesados no tendrán priviliegios, aseguran

Vázquez y sus presuntos cómplices no están bajo el régimen de máxima seguridad, por lo que están sujetos al horario normal. Despertar y primer control a las 06:00, desde ese momento ya pueden salir a los corredores, el patio interno de su módulo. Luego el desayuno, almuerzo y cena.

Lea más: Peña cumple reclusión en habitación común, con libre visita y uso de celular

Para las 17:00 todos deben estar dentro de sus pabellones o módulos y a las 18:00 en sus celdas una vez concluido el control de la tarde.

“Ninguno de ellos podrá acceder a ningún tipo de privilegios y la instrucción es clara, los cinco procesados no pueden comunicarse entre ellos”, aseguró el director general de Institutos Penitenciarios, comisario general retirado Oscar Pereira.

Expresidente del BCP, en la Agrupación Especializada

Por su parte, el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo está recluido en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.

El exfuncionario imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso está en una de las celdas ubicadas sobre la guardia principal del cuartel policial. Carvallo fue el primer presidente de Financiera Ueno, luego convertida en Ueno Bank.

Lea más: Caso Ueno Bank: expresidente del BCP afirma que teme por su vida

Las celdas instaladas en la zona de la guardia de la Agrupación anteriormente estaban destinadas casi exclusivamente para secuestradores y miembros de la organización criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), la mayoría de estos aparentemente ya están instalados en los cuadriláteros.

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