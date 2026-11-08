Video: La puerta que la Fiscalía no pudo abrir en la mansión de Santiago Peña

Durante el allanamiento a la mansión del expresidente Santiago Peña, en San Bernardino, la comitiva fiscal halló una puerta oculta en una de las habitaciones. Las imágenes del procedimiento muestran un pasillo que conduce hasta ella.

Los agentes se toparon con esta segunda puerta, que es blindada y posee un sistema de seguridad de nivel 7. Para abrirla se necesitan al menos cuatro llaves distintas: reconocimiento facial o de iris, huella dactilar, pin y llaves multilock. Hasta el momento, los fiscales no logran abrirla.

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Fiscales y policías en Ciervo Kua

Poco antes de las 19:00 de este domingo, agentes del Ministerio Público, encabezados por los fiscales Cristian Benítez y Silvia González, y de la Policía Nacional ingresaron al terreno de la propiedad, en la zona de Ciervo Kua. El operativo sigue en curso.

La diligencia forma parte de la causa por supuesta lesión de confianza y administración en beneficio propio. Peña fue detenido e imputado luego de que el Congreso lo destituyera en juicio político el viernes pasado.

La casa, en el centro del caso Ueno

La vivienda no es un detalle menor en la investigación. Según datos revelados por ABC, su construcción costó unos G. 7.700 millones, financiados con préstamos de Ueno Bank. El 13 de mayo de 2024, el banco le otorgó dos préstamos simultáneos por G. 3.548 millones. Las cuotas mensuales, de G. 239 millones, equivalían a seis veces su sueldo presidencial.