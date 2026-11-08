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Policiales
08 de noviembre de 2026 - 20:57

Video: La puerta que la Fiscalía no pudo abrir en la mansión de Santiago Peña

Fiscales hallaron en la mansión de Peña una puerta oculta con clave digital y reconocimiento facial. Aún no pudieron abrirla ni saben qué hay detrás.

Por ABC Color
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Durante el allanamiento a la mansión del expresidente Santiago Peña, en San Bernardino, la comitiva fiscal halló una puerta oculta en una de las habitaciones. Las imágenes del procedimiento muestran un pasillo que conduce hasta ella.

Los agentes se toparon con esta segunda puerta, que es blindada y posee un sistema de seguridad de nivel 7. Para abrirla se necesitan al menos cuatro llaves distintas: reconocimiento facial o de iris, huella dactilar, pin y llaves multilock. Hasta el momento, los fiscales no logran abrirla.

Pasillo con escaleras que llevan a una puerta negra moderna y un pequeño dispositivo en la pared.
La Fiscalía halla una puerta oculta con clave digital y reconocimiento facial en la mansión de Santiago Peña.

Lea más: Caso Ueno: perjuicio causado por Santiago Peña superaría US$ 809 millones

Fiscales y policías en Ciervo Kua

Funcionarios del Ministerio Público durante el allanamiento de la mansión de Santiago Peña.
Funcionarios del Ministerio Público durante el allanamiento de la mansión de Santiago Peña.

Poco antes de las 19:00 de este domingo, agentes del Ministerio Público, encabezados por los fiscales Cristian Benítez y Silvia González, y de la Policía Nacional ingresaron al terreno de la propiedad, en la zona de Ciervo Kua. El operativo sigue en curso.

La diligencia forma parte de la causa por supuesta lesión de confianza y administración en beneficio propio. Peña fue detenido e imputado luego de que el Congreso lo destituyera en juicio político el viernes pasado.

La casa, en el centro del caso Ueno

Vista aérea de la moderna mansión de Santiago Peña, con piscina y rodeada de vegetación frondosa.
La mansión de Santiago Peña fue allanada por autoridades fiscales y policiales en San Bernardino.

La vivienda no es un detalle menor en la investigación. Según datos revelados por ABC, su construcción costó unos G. 7.700 millones, financiados con préstamos de Ueno Bank. El 13 de mayo de 2024, el banco le otorgó dos préstamos simultáneos por G. 3.548 millones. Las cuotas mensuales, de G. 239 millones, equivalían a seis veces su sueldo presidencial.

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