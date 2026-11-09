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Policiales
09 de noviembre de 2026 - 13:02

Allanamiento a Vinanzas S.A.: circuito cerrado no fue alterado y será clave en la investigación

El fiscal Silvio Corbeta revisa documentos en Vinanzas SA, con una mujer atenta y un oficial de policía de fondo.
Allanamiento en Vinanzas S.A., donde se incautaron varios documentos y el circuito cerrado. Gentileza/Ministerio Público

La fiscala Ruth Benítez confirmó que el servidor del centro de monitoreo no presentaba alteraciones y remarcó que las imágenes de seguridad serán clave para determinar si se retiró documentación previa a la intervención.

Por ABC Color
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En el marco de la investigación a la entidad financiera Vinanzas S.A., la fiscal Ruth Benítez brindó detalles sobre los procedimientos realizados en el local, donde se procedió a la incautación de documentación clave y del sistema de circuito cerrado de televisión.

Las intervenciones se concentraron en el centro de monitoreo de la firma, dedicada principalmente a la gestión y cobro de deudas morosas.

La representante del Ministerio Público señaló: “Estamos incautando partes de módulos que se encontraban en el centro de monitoreo de esta entidad financiera, específicamente circuito cerrado, carteras de clientes que van a ser analizados”.

Asimismo, la fiscala destacó el valor probatorio de las grabaciones obtenidas para reconstruir los movimientos recientes dentro del edificio: “El circuito cerrado es nuestro testigo principal”.

Lea más: Ueno Bank: allanan la sede de Vinanzas

Seguidamente aseguró: “Por lo que pudimos verificar, esto no fue alterado. Pudimos entrar forzando la la puerta del centro de monitoreo y encontramos de que dicho servidor no fue alterado a diferencia de otros locales”.

Entre la documentación física incautada se encuentran registros comerciales y títulos de crédito vinculados a personas e investigaciones previas.

Al ser consultada sobre los papeles hallados, Benítez explicó: “Aparte documentaciones varias, encontramos pagarés de empresas como Pasfin, LC, RK, que pertenecían al señor Carlos Oleñik, al señor Montanaro y y compañía”.

Uno de los principales ejes del peritaje informático será establecer si existió extracción indebida de bienes o archivos antes del ingreso de las autoridades. “Acá lo importante es el circuito cerrado, lo que podamos obtener de los mismos. Si se han extraído documentos o u otros objetos desde desde este lugar”, remarcó.

Lea más: Ueno Bank: ¿hay una investigación en Estados Unidos?

Al ser requerida sobre si personas ajenas habrían retirado evidencias horas antes de la llegada de la comitiva, indicó que no puede afirmar nada de forma anticipada. “Yo no voy a caer en especulaciones”.

Sobre el modo de funcionamiento general de la firma, puntualizó que “era un centro un centro de recuperación de créditos, más que nada se dedicaba a eso por lo por los documentos que hemos encontrado”.

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