Allanamiento a Vinanzas S.A.: circuito cerrado no fue alterado y será clave en la investigación

En el marco de la investigación a la entidad financiera Vinanzas S.A., la fiscal Ruth Benítez brindó detalles sobre los procedimientos realizados en el local, donde se procedió a la incautación de documentación clave y del sistema de circuito cerrado de televisión.

Las intervenciones se concentraron en el centro de monitoreo de la firma, dedicada principalmente a la gestión y cobro de deudas morosas.

La representante del Ministerio Público señaló: “Estamos incautando partes de módulos que se encontraban en el centro de monitoreo de esta entidad financiera, específicamente circuito cerrado, carteras de clientes que van a ser analizados”.

Asimismo, la fiscala destacó el valor probatorio de las grabaciones obtenidas para reconstruir los movimientos recientes dentro del edificio: “El circuito cerrado es nuestro testigo principal”.

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Seguidamente aseguró: “Por lo que pudimos verificar, esto no fue alterado. Pudimos entrar forzando la la puerta del centro de monitoreo y encontramos de que dicho servidor no fue alterado a diferencia de otros locales”.

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Entre la documentación física incautada se encuentran registros comerciales y títulos de crédito vinculados a personas e investigaciones previas.

Al ser consultada sobre los papeles hallados, Benítez explicó: “Aparte documentaciones varias, encontramos pagarés de empresas como Pasfin, LC, RK, que pertenecían al señor Carlos Oleñik, al señor Montanaro y y compañía”.

Uno de los principales ejes del peritaje informático será establecer si existió extracción indebida de bienes o archivos antes del ingreso de las autoridades. “Acá lo importante es el circuito cerrado, lo que podamos obtener de los mismos. Si se han extraído documentos o u otros objetos desde desde este lugar”, remarcó.

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Al ser requerida sobre si personas ajenas habrían retirado evidencias horas antes de la llegada de la comitiva, indicó que no puede afirmar nada de forma anticipada. “Yo no voy a caer en especulaciones”.

Sobre el modo de funcionamiento general de la firma, puntualizó que “era un centro un centro de recuperación de créditos, más que nada se dedicaba a eso por lo por los documentos que hemos encontrado”.