Capturan a supuesto delincuente venezolano de la “banda del Rolex”

La “banda del Rolex”, integrada principalmente por ciudadanos venezolanos que huyeron de su país, fue detectada en Paraguay a mediados del año pasado, cuando se desató una ola de asaltos en Asunción en los que solamente se robaron relojes de alta gama.

Casi todas las víctimas coincidieron en que los autores tenían acento extranjero, justamente venezolano o colombiano, y además había un patrón común en todos los casos, que los afectados fueron “fichados” y seguidos por los delincuentes desde el aeropuerto de Luque o desde shoppings de Asunción.

Es decir, los miembros de esta banda hacían “oficina” en el aeropuerto o en los centros comerciales, donde observaban los movimientos de las personas y cuando detectaban a alguien que usaba un reloj costoso la seguían y la asaltaban.

Uno de los golpes más trascendentes perpetrados por esta gavilla internacional fue el 14 de noviembre de 2025, contra una joyería y relojería del barrio Recoleta de Asunción.

En ese caso, fueron identificados varios venezolanos, cuyo aguantadero fue localizado posteriormente en Lambaré, pero los integrantes de la gavilla escaparon en medio de una balacera.

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Tras aquel procedimiento, los delincuentes extranjeros desaparecieron por un tiempo, hasta que en mayo de 2026 comenzaron a operar de nuevo, con otros asaltos en Asunción.

Tras un paciente seguimiento, policías del Departamento de Investigaciones de Asunción finalmente capturaron el 19 de mayo pasado a tres supuestos miembros de la gavilla, Diego David Ferreira Barrios, paraguayo, de 36 años, con antecedente por prestación alimentaria; Jorge David Centurión, paraguayo, de 31 años, con antecedente por extorsión, y Wilkeison Gabriel Acurero Ochoa, venezolano, de 28 años, quien tendría antecedentes penales en su país.

Luego de ese procedimiento, los policías descubrieron que la mayoría de los miembros venezolanos de este grupo estaban afiliados en su país a la temible organización terrorista Tren de Aragua.

En las últimas semanas, otra vez después de un periodo de inactividad, los venezolanos de la “banda del Rolex” empezaron a asaltar de nuevo en la capital.

El 19 de octubre pasado, asaltaron en la calle a un matrimonio que bajaba de un vehículo, en Teniente primero Rivarola y Teniente López, donde robaron un reloj valuado en 22.000 dólares e incluso dispararon un tiro en su huida.

El 22 de octubre pasado, atacaron dentro de la cafetería Pederzani, ubicada en Nuestra Señora del Carmen casi avenida San Martín, donde robaron dos relojes a dos clientas que estaban merendando.

El 25 de octubre pasado, aparecieron dentro de la heladería Doña Angela, en la avenida España esquina Nelson Mandela, donde golpearon y tumbaron a un señor de 85 años en un intento por robarle su reloj.

Simulaba ser un delivery

Uno de los supuestos miembros de esta gavilla, Samir Alejandro Ascanio Coa, venezolano, de 28 años, fue capturado por policías del Departamento de Investigaciones de Asunción, el sábado último (7 de noviembre), en una operación en la ciudad de Ñemby.

El extranjero fue interceptado cuando manejaba una motocicleta, que sería la misma que se usó en los últimos asaltos.

Es más, el venezolano estaba vestido de la misma manera en la que aparece en uno de los robos.

Samir Alejandro se movilizaba simulando ser un delivery, con lo que eludía los controles.

El caso fue comunicado a la fiscala de Asunción, Karina Caballero.