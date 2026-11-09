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Policiales
09 de noviembre de 2026 - 14:45

Caso Ueno: Fiscalía pedirá ayuda a EE.UU., Luxemburgo y Argentina para rastrear dinero desviado

Hombre con micrófono en traje oscuro y tablet, escucha atento otro hombre con barba y traje claro, dos mujeres muestran interés en la conversación.
Conferencia de prensa de la Fiscalía sobre el caso ueno. De izquierda a derecha los fiscales: Francisco Cabrera (hablando), Manuel Doldán, Nancy Salomón y Silvia González.

El Ministerio Público brindó este lunes una conferencia de prensa para dar detalles sobre el caso Ueno Bank y la investigación en torno al expresidente Santiago Peña. Al respecto aseguraron que la investigación es aún incipiente, por lo que no se descartan más imputaciones y también habrá un rastreo internacional de bienes.

Por ABC Color
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Este lunes, los fiscales Nancy Salomón, Silvia González, Manuel Doldán y Francisco Cabrera encabezaron una conferencia de prensa referente al caso ueno y reiteraron que como parte de la investigación, se encuentra imputado el expresidente Santiago Peña, el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo, al igual que ocho exdirectivos bancarios.

Al respecto, la agente fiscal coordinadora Nancy Salomón precisó que las pesquisas se centran en operaciones financieras irregulares del Grupo Vázquez y en el uso de créditos bancarios obtenidos por empresas vinculadas para saldar dichas operaciones.

Asimismo, detalló la organización del equipo fiscal interviniente, dividido en tres áreas de acción:

  • Equipo de Trabajo N° 1: bajo la coordinación del agente fiscal Francisco Cabrera.
  • Equipo de Trabajo N° 2: bajo la coordinación de la agente fiscal Silvia González.
  • Área de Cooperación Internacional: liderada por el fiscal adjunto Manuel Doldán.

Salomón incluso remarcó que se trata de una de las investigaciones más complejas llevadas a cabo por el Ministerio Público en los últimos tiempos, por lo que también se incorporarán otros agentes para apoyar al equipo investigador y también acompañar los distintos procedimientos en simultáneo.

Lea más: Caso Ueno: Fiscalía pide ratificar prisión a Miguel Vázquez y otros cinco exdirectores

Caso ueno: pilares del proceso

El fiscal Francisco Cabrera recordó que la causa penal se inició formalmente el 3 de noviembre tras recibir una comunicación oficial sobre hechos irregulares remitida por el BCP.

Tras las primeras diligencias de urgencia, la Fiscalía emitió órdenes de detención y formuló imputaciones iniciales, no obstante, las evidencias recabadas en los días posteriores permitieron dimensionar la masiva amplitud del esquema.

Actualmente, la investigación identificó alrededor de 37 empresas jurídicas y 35 personas físicas involucradas en la red. Por este punto, Cabrera anticipó que se formularían nuevas imputaciones y se solicitarán medidas cautelares adicionales sobre los bienes de los investigados.

Asimismo, mencionó que hay cuatro pilares estratégicos referentes a la investigación del caso:

  1. Determinación de hechos y conductas.
  2. Investigación patrimonial.
  3. Recuperación de activos.
  4. Procedimientos en el terreno

De igual manera, hay un “quinto componente” que también pretende atender la comparecencia de personas voluntarias y exempleados para declarar.

Lea más: Ueno Bank: allanan la sede de Vinanzas

Investigación internacional por caso ueno

Por su parte, el fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, detalló el trabajo de inteligencia financiera internacional desplegado para rastrear, congelar y repatriar los activos que habrían sido desviados al extranjero por la red.

Sobre el punto, enfatizó que la Fiscalía General del Estado está haciendo uso de los convenios marco de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y de canales de asistencia mutua. El esquema de cooperación internacional abarca tres frentes principales:

  1. Gran Ducado de Luxemburgo: contacto directo y continuo desde el inicio del caso con las autoridades judiciales de dicha plaza financiera europea para identificar bienes y preparar exhortos orientados al decomiso de fondos.
  2. República Argentina: trabajo articulado con el Ministerio Público Fiscal de la Nación Argentina a fin de cruzar información sobre personas físicas, sociedades jurídicas y bienes inmuebles o financieros.
  3. Estados Unidos: el Departamento de Justicia de EE.UU. ofreció una colaboración.

Lea más: Ueno Bank: ¿hay una investigación en Estados Unidos?

Causa contra Santiago Peña

Además, la fiscala Silvia González precisó que la causa contra el expresidente de la República se originó en denuncias de legisladores de ambas cámaras del Congreso.

Además, ante el riesgo de fuga tras el juicio político y la destitución, se ordenó la detención de ambos expresidentes (Peña y Carvallo). Luego se presentaron las imputaciones y se tomaron las declaraciones dentro de los plazos legales.

Peña fue imputado por administración en provecho propio y lesión de confianza, mientras que Carvallo por lesión de confianza y producción mediata de documento público de contenido falso.

Finalmente, González agregó que con autorización judicial, se allanó la vivienda del exmandatario San Bernardino, donde se halló una bóveda de seguridad de gran complejidad, que se abrirá con un equipo adecuado. Otros elementos localizados fueron computadoras, dispositivos y documentos que “podrían ser importantes”.

Lea más: ¿Detonarán la bóveda o llevarán a Santi Peña para abrirla? Las opciones de la Fiscalía

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