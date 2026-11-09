¿Detonarán la bóveda o llevarán a Santi Peña para abrirla? Las opciones de la Fiscalía

Una detonación controlada, el traslado de la ex primera dama, Leticia Ocampos, o la intervención de otros familiares son algunas de las alternativas que analiza el Ministerio Público para acceder a la bóveda oculta en la residencia de verano del expresidente Santiago Peña, en San Bernardino. El compartimento cuenta con un sofisticado sistema de seguridad que incluiría reconocimiento de iris.

El fiscal Christian Benítez informó que, hasta el momento, los investigadores únicamente consiguieron abrir la primera puerta para llegar a la bóveda, pero no pudieron superar la segunda barrera de seguridad. Aseguró que harán todo lo posible para ingresar a la estructura.

Al ser consultado sobre la posibilidad de trasladar a Peña hasta su vivienda para que utilice sus mecanismos de seguridad y abra la bóveda, Benítez descartó que esa alternativa esté siendo considerada por ahora. “De momento, (llevar a Peña) todavía no es una de las opciones que estamos analizando”, declaró.

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Fiscalía analiza trasladar a Leticia Ocampos para abrir la bóveda

En cambio, reveló que una de las posibilidades que estudia la Fiscalía es trasladar a la ex primera dama para comprobar si cuenta con autorización de acceso mediante los sistemas de reconocimiento de iris instalados en el compartimento.

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“Es una opción que estamos manejando. Creemos que es una posibilidad un poco más sencilla que un eventual traslado hasta el lugar del expresidente”, dijo.

Benítez también mencionó que se podría consultar a otros familiares para determinar si alguno tiene acceso a la bóveda. No obstante, aclaró que estas personas no están obligadas a colaborar con los investigadores.

“El único inconveniente que tenemos es que ellos no están obligados a colaborar con nosotros. Sin embargo, estamos en conversaciones para poder ver si esa es una posibilidad factible”, sostuvo.

Detonación controlada: otra opción para acceder a la estructura

Otra de las alternativas que maneja el Ministerio Público es recurrir a una detonación controlada para abrir la estructura, aunque esta posibilidad todavía está sujeta a la evaluación de especialistas. “Inclusive, nosotros estamos analizando la posiblidad de arma una detonación controlada, si es que no hay otra manera de abrir”, refirió.

El fiscal mencionó que los investigadores manejan la hipótesis de que el compartimento podría funcionar como una habitación de seguridad. “Se sostiene que podría ser una habitación de pánico”, mencionó.

Reconoció que la posibilidad de una explosión genera interrogantes sobre los eventuales daños que podría ocasionar en los elementos guardados en el interior, además de las características de la construcción. Sobre la bóveda se encuentra una piscina y la propiedad está asentada en una zona de terreno elevado.

Detonación, solo sí aprueban especialistas

Al respecto, Benítez aclaró que la detonación es solamente una alternativa en análisis y que serán los expertos quienes determinen el procedimiento más seguro para ingresar.

“(La detonación) es un análisis nada más, los expertos van a ser los que nos van a decir cuál es la mejor manera de poder abrir eso. Todavía no hay una postura concreta, pero sí estamos trabajando con personas que nos van a poder guiar para buscar la mejor manera de poder abrir esa segunda compuerta”, expresó.

Fiscalía mantiene reserva sobre otros aspectos de la investigación

Por otra parte, el fiscal evitó adelantar si Leticia Ocampos será incluida en la investigación abierta, alegando que existen cuestiones de reserva que deben ser precauteladas para no comprometer el desarrollo de las diligencias.

Tampoco brindó detalles sobre una eventual constitución o allanamiento de la Fiscalía en la vivienda de Peña ubicada en Asunción.

Asimismo, descartó que exista un “impasse” entre el Ministerio Público y la Policía Nacional en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso Ueno y el proceso penal contra Peña.

En cuanto a los aproximadamente US$ 834 millones de dinero público depositados en Ueno Bank, monto consignado en las imputaciones contra Peña y Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Benítez aclaró que se trata de cifras “provisorias”, sujetas a los cálculos de los organismos financieros encargados.

Caso Ueno: Fiscalía se refiere a posibles afectados en el extranjero

El agente fiscal también señaló que las personas que se consideren afectadas por el caso Ueno en Estados Unidos u otros países pueden presentar sus denuncias en sus respectivas jurisdicciones o en Paraguay, a través de representantes legales.

En este último escenario, las denuncias podrían incorporarse a las investigaciones que ya se encuentran en curso en el Ministerio Público.

Bóveda en casa de verano de Santiago Peña

La Fiscalía allanó ayer la residencia de verano del expresidente en San Bernardino, donde encontró una bóveda oculta detrás de una pared falsa. Los investigadores lograron superar esa primera barrera de seguridad, pero no pudieron abrir la segunda compuerta.

De acuerdo con los datos de la investigación, la bóveda contaría con un sofisticado mecanismo de seguridad de origen israelí, que incluiría un sistema de reconocimiento de iris.

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La propiedad está valuada en US$ 2 millones y fue construida entre 2024 y 2025 con financiamiento de Ueno. Según la investigación, las cuotas mensuales de los préstamos eran seis veces el salario que Peña percibía como jefe de Estado.

El allanamiento ejecutado es parte de la causa por presuntas irregularidades vinculadas con Ueno. Peña, destituido vía juicio político, permanece en prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial.