Mariano Roque Alonso: turista danés fue detenido tras atacar a un huésped con un hacha en hotel

Un ciudadano danés de 20 años fue aprehendido el domingo por la tarde, luego de protagonizar un violento altercado con otro huésped en el Hotel Ramada de Mariano Roque Alonso. El joven habría agredido a un ciudadano colombiano de 31 años y posteriormente intentado atacarlo con un hacha de mano.

El procedimiento se realizó alrededor de las 15:55, luego de una llamada al Sistema 911 que alertó sobre un pedido de auxilio en el establecimiento, ubicado sobre la calle Juan Manuel Iturbe casi Bernardino Caballero.

El detenido fue identificado como Andreas Skov, de nacionalidad danesa, quien se encontraba hospedado en la habitación 303. La víctima, John Freddy Castaño García, de nacionalidad colombiana, estaba alojada en la habitación 305 junto a su pareja.

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Una discusión por música a alto volumen

Según el relato de la víctima a los agentes de la Comisaría 10ª Central, el conflicto comenzó cuando escuchó gritos y música a volumen elevado provenientes de la habitación contigua.

Ante esta situación, salió para solicitar que bajaran el volumen. En la habitación 303 fue atendido inicialmente por una mujer identificada como Mille Lizzi Skov, de 52 años, madre del ahora detenido.

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Posteriormente, el joven salió de la habitación y comenzó a insultarlo. Según la denuncia, también le arrojó una sustancia similar a gas pimienta en el rostro, lo que provocó un forcejeo en la zona del ascensor.

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Lo persiguió con un hacha de mano

La víctima intentó escapar hacia la planta baja, donde fue auxiliada por guardias de seguridad del hotel. Sin embargo, el supuesto agresor habría regresado a su habitación y salido nuevamente con un hacha de mano de aproximadamente 50 centímetros.

De acuerdo con la denuncia, el joven intentó atacarlo nuevamente, pero fue interceptado por los guardias de seguridad. El arma también habría sido utilizada para violentar la puerta de la habitación 305, donde se alojaba el ciudadano colombiano.

Agentes policiales llegaron al establecimiento y procedieron a la aprehensión de Skov. El hacha fue incautada como evidencia.

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Dio positivo al alcotest

El comisario Juan Servián, de la Comisaría 10ª Central, explicó que el joven no presentó su pasaporte al momento del procedimiento y manifestó desconocer dónde lo había dejado.

Ante esta situación, se convocó a personal de Interpol para verificar su identidad y situación internacional. Según el jefe policial, no registraba orden de captura internacional.

Posteriormente, el aprehendido fue trasladado hasta la sede de la Patrulla Caminera, en la cabecera del Puente Remanso, donde se le practicó la prueba de alcotest. El resultado fue positivo, con 0,324 mg/L de alcohol en aire espirado. También fue llevado al Hospital Distrital para una evaluación médica.

Intervención fiscal

El caso fue comunicado a la fiscala de turno de la Unidad Penal N.º 1 de la Fiscalía Zonal de Mariano Roque Alonso, Sandra Fariña, quien dispuso que el ciudadano danés permanezca detenido en la sede policial bajo segura custodia.

El procedimiento fue caratulado inicialmente como un supuesto hecho punible de tentativa de lesión. Las actuaciones policiales y las evidencias incautadas deberán ser remitidas a la unidad fiscal para continuar con la investigación.