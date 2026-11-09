PJC: Detienen a sospechoso de matar a una mujer durante una ronda de tragos

La Dirección de la Policía Nacional en Amambay informó este lunes sobre un hecho de homicidio ocurrido el domingo en la colonia Nueva Virginia, distrito de Pedro Juan Caballero, de este departamento.

La víctima fue identificada como Raquelina Rojas, de 22 años, domiciliada en la comunidad indígena Mbokaja’i, quien recibió una herida en el pecho, propinada con un cuchillo, según informaron los intervinientes.

El supuesto autor del ataque sería Milciades Rojas Zabala, indígena de 26 años, quien le habría propinado la mortal herida a la víctima tras una discusión que se produjo durante una ronda de tragos.

El sospechoso fue detenido

El principal sospechoso del hecho, Milciades Rojas Zabala, fue detenido minutos después del crimen cuando intentaba cruzar la frontera e ingresar a territorio brasileño, según informó la Policía Nacional.

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Del poder del detenido se incautó un cuchillo con manchas de sangre, presumiblemente utilizado para el crimen, además de la motocicleta en la que se movilizaba el sospechoso, según el informe policial.