ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
12º
Máx
27º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
19º
Máx
25º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Policiales
09 de noviembre de 2026 - 11:22

PJC: Detienen a sospechoso de matar a una mujer durante una ronda de tragos

Milciades Rojas Zabala (26), sospechoso del asesinato de una mujer en la colonia Nueva Virginia, de Pedro Juan Caballero, fue detenido.
Milciades Rojas Zabala (26), sospechoso del asesinato de una mujer en la colonia Nueva Virginia, de Pedro Juan Caballero, fue detenido.

Una mujer de 22 años fue asesinada durante una ronda de tragos en el área rural de Pedro Juan Caballero. El principal sospechoso fue detenido, según la Policía.

Por Eder Rivas
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La Dirección de la Policía Nacional en Amambay informó este lunes sobre un hecho de homicidio ocurrido el domingo en la colonia Nueva Virginia, distrito de Pedro Juan Caballero, de este departamento.

La víctima fue identificada como Raquelina Rojas, de 22 años, domiciliada en la comunidad indígena Mbokaja’i, quien recibió una herida en el pecho, propinada con un cuchillo, según informaron los intervinientes.

El supuesto autor del ataque sería Milciades Rojas Zabala, indígena de 26 años, quien le habría propinado la mortal herida a la víctima tras una discusión que se produjo durante una ronda de tragos.

El arma utilizada para cometer el asesinato en la colonia Nueva Virginia, de Pedro Juan Caballero, fue incautada por los investigadores.
Investigadores incautaron un cuchillo relacionado con un asesinato en la colonia Nueva Virginia, Pedro Juan Caballero.

El sospechoso fue detenido

El principal sospechoso del hecho, Milciades Rojas Zabala, fue detenido minutos después del crimen cuando intentaba cruzar la frontera e ingresar a territorio brasileño, según informó la Policía Nacional.

Lea más: Caso feminicidio en PJC: piden celeridad para capturar al supuesto autor

Del poder del detenido se incautó un cuchillo con manchas de sangre, presumiblemente utilizado para el crimen, además de la motocicleta en la que se movilizaba el sospechoso, según el informe policial.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Tras el caso de la mansión de Peña, pedirán informes a la Municipalidad de San Bernardino
Ver más
02
Policiales
Video: buscan abrir bóveda de la mansión de Santi Peña en San Bernardino
Ver más
03
Economía
Alliana propone a Jorge Schreiner para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más
04
Economía
“Puerto Madero” de Asunción: ¿dónde están los US$ 33 millones que Ueno habría prestado para el proyecto?
Ver más
05
Economía
Tras caída de Ueno y de firmas vinculadas, ¿qué pasará con licitación del core del BNF, que estaba encaminada a Itti?
Ver más

Te puede interesar