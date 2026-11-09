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09 de noviembre de 2026 - 09:10
Ueno Bank: allanan la sede de Vinanzas
El Departamento de Lucha contra el Cibercrimen de la Policía Nacional, en conjunto con el Ministerio Público, realizan un allanamiento a las oficinas de Vinanzas, unas de las empresas relacionadas al grupo Vázquez y que fue favorecida con uno de los préstamos multimillonarios. Los intervinientes tuvieron que romper la puerta de vidrio para ingresar.
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