Ueno Bank: allanan la sede de Vinanzas

El Departamento de Lucha contra el Cibercrimen de la Policía Nacional, en conjunto con el Ministerio Público, realizan un allanamiento a las oficinas de Vinanzas, unas de las empresas relacionadas al grupo Vázquez y que fue favorecida con uno de los préstamos multimillonarios. Los intervinientes tuvieron que romper la puerta de vidrio para ingresar.

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