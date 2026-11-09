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Policiales
09 de noviembre de 2026 - 09:10

Ueno Bank: allanan la sede de Vinanzas

Hombre con uniforme de seguridad verde fosforescente observa atentamente mientras otros dos agentes manipulan objetos en el suelo.
Agentes de la Policía Nacional allanan las oficinas de Vinanzas, relacionadas a Ueno Bank y el Grupo Vázquez.captura de pantalla

El Departamento de Lucha contra el Cibercrimen de la Policía Nacional, en conjunto con el Ministerio Público, realizan un allanamiento a las oficinas de Vinanzas, unas de las empresas relacionadas al grupo Vázquez y que fue favorecida con uno de los préstamos multimillonarios. Los intervinientes tuvieron que romper la puerta de vidrio para ingresar.

Por ABC Color
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