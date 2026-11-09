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Policiales
09 de noviembre de 2026 - 08:27

Video: buscan abrir bóveda de la mansión de Santi Peña en San Bernardino

Desde la 07:00 continúa el operativo fiscal en la propiedad ubicaba en Ciervo Cuá, distrito de San Bernardino. Anoche, el allanamiento descubrió una bóveda con tecnología israelí y reconocimiento del iris. El objetivo establecido para hoy es abrir ese contenedor.

Por ABC Color
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Agentes fiscales y de la Policía Nacional continúan con el procedimiento de allanamiento en la mansión del expresidente Santiago Peña, ubicada en la zona de Ciervo Cuá en la ciudad de San Bernardino. El operativo se centra en intentar abrir una bóveda de ultra seguridad instalada en el interior de la propiedad.

Lea más: Allanan la mansión de Santiago Peña en San Bernardino

¿Qué hay en la bóveda?

Durante el procedimiento realizado ayer, se descubrió que detrás de una pared falsa, se encontraba una bóveda equipada con un sofisticado sistema de seguridad de procedencia israelí, que la comitiva no ha podido abrir.

Dicha bóveda cuenta con un sistema tecnológico de origen israelí que requiere códigos de acceso y múltiples verificaciones, incluyendo el reconocimiento del iris ocular del propietario, que aún no pudieron ser desbloqueadas.

Lea más: Tras el caso de la mansión de Peña, pedirán informes a la Municipalidad de San Bernardino

La construcción de la residencia de verano del expresidente tuvo un costo aproximado de 7.700 millones de guaraníes que el mandatario financió con préstamos de Ueno Bank. Se trata de dos préstamos simultáneos por 3.548.000.000 de guaraníes para la construcción de su vivienda de verano.

Seis personas en un interior moderno, un hombre agachado y mujeres organizando objetos mientras otra persona supervisa.
Seis personas organizan un espacio interior tras el allanamiento en la mansión de Santiago Peña.

Las cuotas mensuales de ese préstamo eran de G. 239.000.000, equivalentes a seis veces su sueldo presidencial de G. 37.908.800. Santiago Peña está bajo prisión preventiva y guarda reclusión en la sede del Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción.

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