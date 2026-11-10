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Policiales
10 de noviembre de 2026 - 20:15

Ordenan captura de César Astigarraga, el número 2 de Miguel Vázquez

César Manuel Astigarraga Lambaré, con camiseta negra y barba, sostiene un micrófono mientras habla en un espacio con plantas.
César Manuel Astigarraga Lambaré, uno de los imputados por el caso Ueno Bank.Gentileza

La Fiscalía solicitó que el “número 2″ de Miguel Vázquez, César Astigarraga, sea detenido de manera preventiva. El hombre se encontraba imputado por el caso Ueno Bank.

Por ABC Color
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César Astigarraga es uno de los imputados por el caso Ueno Bank, aunque hasta ahora se encontraba en libertad. Este martes, la Fiscalía solicitó que el hombre, quien era un principal referente del Grupo Vázquez, sea detenido.

Astigarraga era muy cercano al ex-CEO del grupo, Miguel Vázquez, y figuraba principalmente en el ámbito tecnológico.

Documento oficial de policía con fotografía de César Manuel Astigarraga Lambaré, fondo administrativo y escudo gubernamental.
César Manuel Astigarraga Lambaré, uno de los imputados por el caso Ueno Bank.

Según las informaciones, era el encargado de desarrollar y dirigir varios de los emprendimientos que supuestamente se usaron para mover la plata obtenida de manera irregular.

Lea más: Caso Ueno Bank: buscaban documentos en una mansión de Miguel Vázquez y César Astigarraga en Altos

Allanamiento en el Mercado 4

También hoy, una comitiva fiscal-policial allanó la sede de la casa de créditos Electrolar SA, ubicada en el Mercado 4, ante la sospecha de que en el lugar funcionaba una oficina vinculada a Astigarraga.

Cajas de cartón apiladas en un espacio cerrado, con etiquetas de BanPar y Big Box, en un entorno de oficina desordenado.
Se realizó un allanamiento en la empresa Electrolar, vinculada al Grupo Vázquez, donde se encontraron cajas y documentos.
Caja de cartón etiquetada con 'CAJA N° 122' relacionada con administración de Grupo Vázquez, en ambiente cerrado.
Las autoridades realizan un allanamiento en Electrolar, relacionado con el Grupo Vázquez, focalizando en la documentación interna.

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