Ordenan captura de César Astigarraga, el número 2 de Miguel Vázquez

César Astigarraga es uno de los imputados por el caso Ueno Bank, aunque hasta ahora se encontraba en libertad. Este martes, la Fiscalía solicitó que el hombre, quien era un principal referente del Grupo Vázquez, sea detenido.

Astigarraga era muy cercano al ex-CEO del grupo, Miguel Vázquez, y figuraba principalmente en el ámbito tecnológico.

Según las informaciones, era el encargado de desarrollar y dirigir varios de los emprendimientos que supuestamente se usaron para mover la plata obtenida de manera irregular.

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Allanamiento en el Mercado 4

También hoy, una comitiva fiscal-policial allanó la sede de la casa de créditos Electrolar SA, ubicada en el Mercado 4, ante la sospecha de que en el lugar funcionaba una oficina vinculada a Astigarraga.