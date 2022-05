“Nos dejan un país controlado por el crimen organizado”, denuncia Alegre

Efraín Alegre, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), en un debate por ABC TV, habló sobre la situación del crimen organizado en el Paraguay. “Fijate cómo está el país que nos dejan. Nos dejan un país controlado por el crimen organizado”, denunció el político.

Sobre las numerosas muertes que se dieron por la inseguridad generada por el crimen organizado, alegó que esos hechos reproducen una indignación que se convierten en consecuencias. “Nosotros los paraguayos somos muy tolerantes y la muerte nos genera una indignación muy fuerte expresó”, manifestó.

Alegre recordó también las muertes de Rodrigo Quintana, de la hija del gobernador de Amambay, la muerte del fiscal Marcelo Pecci en Colombia y el último atentado en el que falleció el intendente liberal de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo. “Acá está la mafia y hay que enfrentarla antes que nos mate a todos”, dijo Alegre.

Sobre el discurso del presidente de la República en el que alardeó la lucha contra el crimen organizado, Alegre dijo estar de acuerdo que un presidente debe actuar contra el crimen. Subrayó que, “si va a contar las cosas, que las cuente ahora. ¿Qué va a esperar? ¿Qué nos maten a todos?” se cuestionó.

Denunció además que varias instituciones del Estado actualmente se encuentran manchadas por la mafia. “El Poder Ejecutivo maneja mucha información y, si no da las informaciones para las investigaciones pertinentes, entonces es cómplice”, expresó.

Recordó también la situación de Horacio Cartes, que realiza todas sus operaciones en Paraguay, pero no tienen ningún proceso. Él no puede salir del Paraguay. Acá Cartes no es procesado y así es cómo nos representan”, alegó.

La concertación para un cambio

Efraín Alegre manifestó que la conformación de la concertación ayudará a realizar un cambio. Alegó que, de acuerdo a un estudio a la encuestas, concluyen que la concertación está por encima de todos los candidatos colorados.

“Estamos trabajando, pero antes esta situación que se encuentra el país, no será fácil”, dijo.

“Lo otro que llama la atención es que un 75% de la población simpatice con la concertación. Tengo verificadas varias encuestas, incluyendo la de Cartes”, alegó.

Aclaró que la concertación ciudadana es la gente decente que se une para derrocar y los que quieren un cambio real. “En esta concertación están todos, y eso no es poca cosa. Tenemos un equipo de trabajo, tenemos firmeza y carácter”, finalizó.