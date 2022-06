El silencio de los colorados oficialistas en Diputados sobre denuncias contra Cartes

Ni un solo colorado oficialista en Cámara de Diputados intervino en la etapa de oradores en la sesión ordinaria en la Cámara Baja para hablar sobre el informe de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) que vincula presuntamente al grupo empresarial del expresidente Horacio Cartes con el supuesto delito de lavado de dinero.

Como es habitual, quien no se guardó adjetivos para cuestionar a Horacio Cartes fue la diputada Celeste Amarilla (PLRA) que abrió la etapa de oradores afirmando que “todos sabemos que el grupo Cartes es una gavilla empresarial” y que “tienen mucho que explicar, pero a la justicia, no a la televisión, a la radio”.

También recordó los antecedentes de Cartes que lo llevaron a estar incluso en prisión y para describir su situación, apeló al viejo refrán que reza que “árbol que nace torcido nunca se endereza”. Sostuvo que lo que hizo Horacio Cartes fue “perfeccionarse en el delito y ha comprado impunidad”.

Consejo de Celeste Amarilla a Santiago Peña

Celeste Amarilla finalmente auguró que se acerca el final de Cartes, e incluso aconsejó al presidenciable por Honor Colorado, Santiago Peña, que si es “inteligente” se desprenda de su líder. “A Santi Peña le recomiendo que se vaya alejando” ya que “no dudo de su capacidad. Si dudo de su inteligencia y su ambición porque su inteligencia le dice que no tiene que estar con un hampón”.

Cartismo defiende a su líder HC

El primer cartista en responder fue Walter Harms, quien figura como receptor de un préstamo “generoso” de Horacio Cartes, pese a que en sus declaraciones juradas el diputado indica ser un potentado empresario incluso del rubro bancario.

Harms se tiró sobre todo contra el titular de Seprelad, Carlos Arregui, al que calificó como un “badulaque” e “inútil.

“Estoy asqueado de la conducta de este delincuente de Carlos Arregui”, dijo y expuso extractos bancarios para sostener que el préstamo que le realizó Cartes fue para solventar gastos médicos, insistiendo en que las informaciones sobre su líder son supuestamente meros “ataques políticos”.

“Cadena de delincuencia” en gobiernos colorados

El diputado Celso Kennedy (PLRA) dijo que en los gobiernos colorados se está dando una “cadena de delincuencia” que considera únicamente podrá ser frenado con el voto de la ciudadanía.

“Solamente quiero decir que todos tienen que irse del gobierno y de las instituciones. El juicio político que hemos iniciado desde la institución no ha sido suficiente: al Presidente, al vicepresidente y a la fiscala general y al ministro. No prosperó. Sí, tengo fe en la gente en esta elección. ¡Que se vayan todos!”, dijo.

Insistió en que hay “delincuentes” en todos los niveles, desde los incompetentes hasta llegar a “lo más alto y empieza la corrupción y detrás de la corrupción, el enriquecimiento ilícito de los que tienen poder, los más poderosos y luego eso termina en el lavado de dinero, la apropiación de tierras, y el lavado de dinero mezclado ya con el narcotráfico y la narcopolítica”.

Cartistas se comparan con víctimas de dictadura, pero reivindican a Stroessner

“En la época de Alfredo Stroessner era ser comunista el tema (ser perseguido), ahora es ser cartista. Anteriormente en el terrorismo de Estado de la dictadura se utilizaba a Pastor Coronel en Investigaciones. ¿Ahora qué se utiliza? A Arregui y a la Seprelad, eso sí señores es terrorismo de Estado”, afirmó la diputada Rocío Abed, en un extraño rol de justificar la dictadura, pero también utilizarla para cuestionar a Abdo.

“Es evidente el paralelismo que existe, entre lo que hace este señor presidente de la República, (Abdo Benítez), hijo de la dictadura, pero convengamos que (Alfredo) Stroessner sí ha tenido logros y este señor no”, insistió, reivindicando de paso al dictador Stroessner.

Alegó que supuestamente se utiliza como “garrote” a las instituciones para “atacar al enemigo común, Horacio Cartes”.

La misma también cuestionó la “sobreinformación” y calificó las acusaciones contra su liíder de “fake news (informaciones falsas)”.

Responden con ironía a los cartistas

El diputado Sebastián García (PPQ) respondió con ironía a la diputada Abed, diciendo: “Yo quiero manifestar mi solidaridad con la bancada de Honor Colorado, víctima del terrorismo de Estado. Pobre bancada de Honor Colorado, víctima del ataque de las instituciones, víctima de los embates mediáticos”.

“Pobre bancada de Honor Colorado, que no tiene luego medios para el garrote político. No, no. Pobre bancada de Honor Colorado que no extorsiona casi nada para los votos contra el juicio político a la Fiscala General del Estado (Sandra Quiñónez)”, agregó García, cerrando su intervención en clara ironía, y ya sin doble sentido, defendió la libertad de no tener que responder a un único líder.

También insistió que los que ahora intentan presentarse como “víctimas”, normalmente son los “victimarios” y consideró “aberrante” que intenten compararse con las víctimas de la dictadura.

“Escuchar comparar y hacer un mínimo paralelismo con la época de Pastor Coronel es lo más descabellado que he escuchado en todo el periodo de esta Cámara de Diputados y una afrenta a las víctimas reales”, criticó.

Añadió que está bien que salten estos datos ahora, ya que también está seguro que luego vendrá la “cicatriz” y el “abrazo” se van a olvidar de quién “lavó, quién contrabandeó y quién estuvo detrás de tal institución”.

“Cada chancho a su estaca” y piden enjuague con “soda cáustica”

Entre las intervenciones no faltaron los que intentaron relacionar las graves denuncias contra Cartes a un mero internismo colorado. Édgar Ortiz (PLRA, llanista) dijo estar “cansado” de que la oposición hable “del dinero de otro” y de la “interna” de la ANR.

“Vamos a dejar que cada chancho esté en su estaca, que el poder judicial se arregle con sus problemas y los colorados se arreglen con los problemas”, dijo, minimizando el hecho de que los que se denuncian son delitos graves que tiene que ver con toda la sociedad.

“Estamos jugando al mismo ritmo de la interna colorada. Nosotros no entramos ni salimos con el dinero ajeno”, comentó el llanista Ortíz.

El diputado Juan Carlos Galaverna (ANR, cartista) también trató de relacionar las denuncias como mero internismo colorado e incluso dijo que los opositores ni siquiera tienen la atribución para opinar al respecto.

“Le recomiendo a los colegas de la oposición que se laven la boca con soda cáustica antes de hablar del gran Partido Colorado”, dijo y auguró que “los problemas internos vamos a resolverlos nosotros, como nos caracteriza, en internas”.