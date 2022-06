Soledad Núñez pide votar para que mafiosos no ganen

La exministra de la Vivienda también denunció que existe una campaña de desprestigio contra la Concertación, que busca desanimar a los que quieren un país mejor. “Ojo de dónde vienen esos discursos, quieren hacernos creer que no se puede. No se dejen engañar por los que dicen que no vamos a llegar. Los números son superfavorables. En el 2023 la ciudadanía puede optar por una opción ganadora”, expresó.

Núñez también exhortó a escuchar y mirar las propuestas electorales y no solo elegir “al menos peor”. “El costo de desentendernos de la política es muy alto para la sociedad. Los mafiosos terminan ocupando los espacios”, advirtió.