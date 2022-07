Asesinato de Abe marcará un después en campañas políticas japonesas, analiza embajador

Raúl Florentín Antola, embajador de la República de Paraguay en Japón, accedió a una entrevista en el programa Mesa de Periodistas de ABC TV para hablar sobre el magnicidio ocurrido hoy en Japón. Señaló que la muerte de Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón, generaría un cambio en las próximas campañas políticas.

En ese sentido, aclaró que Japón es el segundo país más seguro del mundo y que la seguridad se nota cuando una persona anda por la calle y anda por el metro. “Las medidas de seguridad que se toman no son iguales a las medidas que se toman en otros países donde se acostumbra tener altos riesgos para políticos en sus campañas”, expresó.

Aclaró que Japón es un país sumamente un país pacífico, inclusive no tiene una Fuerza Armada sino una Fuerza de Autodefensa.

Asintió que las campañas políticas en Japón no son iguales a la que conocemos en Paraguay o en Estados Unidos, con aglomeración eventos costosos. “Son tranquilas y no se percibe tanto. Los políticos hablan con la gente, salen a las calles y, según informaciones él estuvo acompañando en las campañas. Hay que aclarar que el no es candidato”, detalló Florentín.

El próximo domingo se realizan las elecciones en Japón del 50% de los integrantes de la Cámara Alta, que se renueva. “Él estuvo viajando por el país para apoyar las campañas de sus candidatos de su partido, que es el Partido Liberal democrático”, subrayó el embajador.

Shinzo Abe estaba en un evento que se realizaba en la calle. Detrás de él había tránsito de vehículos y bicicleta, porque no se requiere una importante seguridad. Esta persona que realizó este crimen tuvo la oportunidad de estar cerca y detrás del ex primer ministro, según declaraciones del embajador paraguayo.

Asimismo, de acuerdo a las encuestas, el Partido Liberal Democrático, partido de Shinzu Abe, tiene ventajas en las próximas elecciones.

Japón daría continuidad a su línea política

Florentín manifestó que Japón está en estabilidad política y se dará continuidad a las políticas introducidas por Shinzo Abe. “Yo creo creo hay una línea que los gobiernos están siguiendo. Hay una consciencia clara de Japón, que quiere ocupar el rol que le corresponde en la comunidad internacional”, aseveró.

Alegó que Japón es potencia regional y es reconocida a nivel internacional, por lo tanto es un lugar de estabilidad para la región.

Sobre la información que se maneja sobre le magnicidio, manifestó que podría ser difícil encontrar una razón clara del asesinato ocurrido. “La investigación está en curso en los próximos días vamos a tener más datos”, concluyó.