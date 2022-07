Abdo pide US$ 616 millones y Senado teme abrir la canilla

Si bien los tres proyectos figuran en el orden del día de la sesión ordinaria de mañana, el senador Jorge Querey (FG) dijo que no descartan pedir la postergación en el caso de que no despejen algunas dudas. Temor es que dinero sea utilizado para la campaña electoral.

Participaron de manera virtual de la reunión el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas; el del Obras Públicas, Arnoldo Wiens; el de Salud, Julio Borba y el viceministro de Tributación, Oscar Orué, que solicitaron la aprobación de estos créditos para financiar obras y programas que ya estaban contemplados en el presupuesto 2022, pero que por la crisis no podrán cubrirse con fondos propios.

Se trata puntualmente de un crédito de US$ 200 millones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), y dos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), uno de ellos por US$ 200 millones y otro por US$ 216 millones. Este último específicamente para financiar las obras de ampliación de la ruta PY12 (Cruce Nanawa - General Bruguez).

“Se prestan US$ 200 millones y hay una lista de cosas que pudieran usarse con eso, pero en la práctica otorga discrecionalidad al Poder Ejecutivo de poder aplicar indistintamente en uno u otro sentido”, afirmó Querey, mencionando que si hoy no despejan las dudas en la Comisión de Hacienda, pedirán la postergación.