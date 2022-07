Candidato a Junta Departamental de Central hace proselitismo con recursos de la Gobernación

Rubén Salinas fue director de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Luque en 2017 durante la administración del intendente Carlos Echeverría (ANR cartista), pero posteriormente fue separado del cargo. Desde entonces mantuvo un perfil bajo en el ámbito político, hasta ahora, que reaparece como candidato a concejal por la Junta Departamental de Central, por el movimiento Fuerza Republicana del Partido Colorado.

Según la denuncia, Salinas sería funcionario de la Gobernación y estaría aprovechando esta posición para promocionar su candidatura utilizando recursos de la institución departamental. Sin embargo, el gobernador de Central, Gustavo Machuca (ANR FR), negó rotundamente que el denunciado sea funcionario y afirmó “no es, ni va a ser”.

Respecto a la entrega de sillas de ruedas que otorga la Gobernación de Central a través de la Secretaría de Salud, dijo que Salinas solo fue un gestor, un intermediario entre las personas de Luque, que necesitaban una silla y la institución departamental.

“No es, ni va a ser. Él entrega no porque es funcionario de la Gobernación. Para la entrega de sillas de ruedas siempre hay un gestor y tengo exactamente contado su gestión, justamente estaba mirando la planilla ayer (lunes) y son seis sillas de ruedas en todo este tiempo, pero él no es ni no va a ser funcionario (..) él está en Luque y hasta ahí”, dijo el gobernador Machuca.

Intentamos obtener la versión de Salinas, pero no atendió la llamada a su celular.

También reparte coquitos

El pasado fin de semana, Salinas, en compañía de los miembros del “gran comando Loma Merlo”, repartieron bolsas de coquitos para promocionar su candidatura a la concejalía. Todos vestían una remera roja con la impresión “HV 2023 Comando Loma Merlo”, ya que pertenecen al equipo del vicepresidente Hugo Velázquez, precandidato a la presidencia de cara a las próximas elecciones generales que se realizaran en abril de 2023.

La bolsa de panificados también tenía la foto de Rubén Salinas, el escrito “comando Loma Merlo” y el nombre del diputado colorado “Arnaldo Samaniego senador 2023″.