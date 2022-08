JEM oficia al TSJE, ANR y PLRA sobre fiscales y jueces militantes en política

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado (JEM) informó que en la fecha ofició al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y las autoridades electorales de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) para que informen sobre magistrados y agentes fiscales que figuren en su padrón, y si estos votaron en las últimas internas.

El Jurado inició un proceso de investigación el pasado 12 de julio tras conocer mediante publicaciones periodísticas que fiscales y jueces habrían votado en las internas de los partidos, por lo que previamente se solicitó informes a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia para que remita la base de datos de sus funcionarios, a fin de cruzar dicha información con la ahora requerida.

El artículo 254 de la Constitución Nacional, que establece las incompatibilidades para magistrados, establece taxativamente que “los magistrados no pueden ejercer, mientras duren en sus funciones, otro cargo público o privado, remunerado o no, salvo la docencia o la investigación científica, a tiempo parcial. Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o actividad profesional o política alguna, no desempeñar cargos en organismos oficiales o privados, partidos, asociaciones o movimientos políticos”.

Las mismas incompatibilidades se aplican a para los fiscales según establece el artículo 270 de la Carta Magna. De esta manera, el JEM sostiene que prosigue con el proceso de investigación, que no obstante se da de manera más lenta que lo deseado.

Entre los investigados incluso hay fiscales adjuntos, como es el caso de Lourdes Samaniego, esposa del vicepresidente de la República y precandidato a la presidencia por el Partido Colorado, Hugo Velázquez (ANR, Fuerza Republicana).

Si bien Samaniego solicitó permiso sin goce de sueldo, la ley no contempla que dicha licencia faculte al agente fiscal a activar en política, aunque hay varios casos donde fiscales y jueces pidieron permiso para asumir cargos sobre todo en el Ejecutivo.

La próxima semana inicia investigación a “rosca judicial” de RGD

Según se definió en sesión del JEM de la fecha, el próximo martes 9 se va a empezar a analizar las actuaciones de los tres primeros fiscales sospechados de formar presuntamente parte de una “rosca judicial” subordinada al condenado por usura greve y otros delitos, Ramón González Daher, para supuestamente apretar a sus víctimas.

Según las sospechas que expuso el propio Tribunal que condenó a RGD, casi un centenar de fiscales se habría prestado a por abrir causas penales por estafa y apropiación contra víctimas del presunto usurero.