En Diputados no hay intención de hacerle un juicio político al vicepresidente

El bloque de Honor Colorado de Diputados no acompañará la propuesta en caso de que se presente. Asimismo, los opositores tampoco quieren promover el pedido de juicio político si no existe un apoyo mayoritario de las bancadas partidarias.

Según fuentes parlamentarias, el cartismo no apoyará el pedido de juicio político contra Velázquez porque daría “legitimidad” a los informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, sumado a que no quieren destituir a un colorado.

Hace una semana el cartismo junto con los oficialistas Miguel Cuevas y Luis Urbieta y los 18 liberales que si bien no votaron en contra del juicio, dieron quorum para enterrar el enjuiciamiento contra la fiscala general del Estado.

Los parlamentarios ya están inmersos en sus campañas proselitistas, de cara a las próximas elecciones que se realizarán el 18 de diciembre.

No le importa

El vicepresidente de la República dijo: “A mí no me importa si me hacen juicio político, yo voy a seguir diciendo la verdad. Que el pueblo sepa que no hay nada en el Ministerio Público”, había señalado Hugo Velázquez ayer en conferencia de prensa.