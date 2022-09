Ejecutivo promulgaría ley de control del espacio aéreo

La asesora en Asuntos de Seguridad de la Presidencia de la República, Cecilia Pérez, fue consultada ayer tras un acto oficial en la Conmebol en Luque, sobre el proyecto de ley de “vigilancia y protección del espacio aéreo paraguayo” que tuvo sanción ficta del Senado, con la versión de la Cámara de Diputados.

La norma sancionada permite la realización de disparos intimidatorios, pero no el derribo de aviones sospechosos de actividades criminales como el narcotráfico.

Pérez señaló que hasta ayer el proyecto de ley aún no fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. Recordó que en la versión de la Cámara Baja que contempla dos etapas -interceptación y disparos intimidatorios– dejando de lado la “etapa tres” del derribo.

Dijo que su implementación requeriría un “mayor presupuesto” al actualmente disponible para el Ministerio de Justicia y la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP). Según fuentes, el Poder Ejecutivo promulgaría la norma.

Cecilia Pérez indicó que implementar el proyecto requeriría invertir “un presupuesto importante” en radares y aviones, además de un sistema de comunicación efectivo para que equipos en tierra puedan interceptar a las tripulaciones de los aviones sospechosos y sus cargas una vez que estos aterricen.

La asesora en seguridad aclaró que desconoce un número exacto para los fondos que serían necesarios para la aplicación de la ley.

Sanción ficta

El jueves de la semana pasada, la sesión ordinaria del Senado quedó sin quorum cuando se discutía el proyecto de ley de vigilancia del espacio aéreo, por tanto el texto tuvo sanción ficta, con la versión diputados.

El proyecto fue objeto de polémica por la posibilidad de permitir al Estado autorizar el derribo de aviones sospechosos.

Los detractores consideran equivalente a autorizar ejecuciones sumarias de los tripulantes interceptados e iría contra los tratados internacionales.

Estados Unidos se opone al derribo

La senadora Desirée Masi (PDP) recordó que la consejera Rachel Kutzley, diplomática de la Embajada de EE.UU., en una visita a la mesa directiva del Senado, en junio pasado, dijo que Paraguay no puede derribar aviones y que su aplicación se equiparaba a la pena de muerte, no contemplada en la Carta Magna.

“Esa señora nos amenazó y nos dijo que nos iban a sancionar e incluso nos adelantó la sanción. No solo que se puede acabar la cooperación, sino que también ellos intervienen en aquellas empresas que nos pueden vender aviones artillados”, denunció. EE.UU. coopera con nuestro país en un entrenamiento básico entre US$ 2 y US$ 5 millones al año.