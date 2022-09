Kattya González afirma que continúa en la concertación, pero dice que el PLRA “asfixia”

“La concertación es un espacio de construcción, por supuesto que imperfecto, debido a la falta de ejercicio un poco de la oposición de poder llegar a acuerdos y aceptar las críticas. En este país, cada vez que uno critica, parece que se torna en una especie de enemigo. La verdad es que yo no entro a ningún espacio político para decir amén a nadie”, sostuvo hoy la diputada Kattya González cuando se le consultó si sigue dentro de la concertación.

Afirmó que continúa en el grupo, pero que seguirá cuestionando más allá de pertenecer.

“Queremos construir la alternancia en el Paraguay, creo que la alternativa todavía es un proceso largo porque esto se empezó a construir muy tarde. El Partido Liberal asfixia, sobre todo porque tiene el mismo pensamiento hegemónico, totalitario, de estructura. Recuerdo a Celeste Amarilla diciendo a otro medio, que ‘le guste o no le guste a la gente, el Partido Liberal es el accionista mayoritario de la concertación’, y así no se comporta un aliado. Lo digo desde una visión superrespetuosa pero nos da el calibre de madurez de este espacio”, manifestó Kattya.

“Claro que seguimos. Si queremos la alternancia en el Paraguay, tenemos que poner todas las fichas sobre todas las cosas en la construcción de todas esas cosas. Como Encuentro Nacional, no somos aliados incondicionales de nadie. Tenemos un proyecto legislativo al que invitamos a muchas personas con distintos perfiles, en la gran mayoría pensando en la renovación del Congreso y que tenemos que ejercer tres funciones: representar, legislar y controlar”, apuntó.

“Efraín es un líder, es un caudillo. Hago una crítica respetuosa. Tiene un pensamiento muy estructurado, creo que va a jugar a la polarización. Creo que es esa su estrategia: hablar poco, dialogar poco, no asumir posturas, no entender que el PLRA es el 30% nomás del electorado, el 70% es el resto del mundo y ese resto del mundo es al que hay que entusiasmar, atraer. Por mi parte, mi punto de contacto con esa chapa es la ingeniera Soledad Núñez y lo va a seguir siendo hasta que el PLRA haga públicas disculpas de un agravio inaceptable para una persona que puso de su parte para no comprometer las chances de la concertación en abril y que sin embargo le respondieron con un comunicado porque se osó en expresar lo que para ella era el estado de derecho y se tenía que tener en cuenta por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral”, manifestó González.

“Mientras que el PLRA no me pida públicas disculpas no me van a tener a mí en ningún acto, no me van a tener al lado de Efraín, porque como te tratan una vez, te tratan siempre. Vamos a estar apoyando la figura de Soledad Núñez porque es nuestro compromiso, pero acá hay que tener esa humildad republicana para buscar acercar y no dividir”, anunció.

González reiteró que a pesar de sus críticas continúa en la concertación y que sus integrantes deben saber tomar las críticas y abrirse a diálogos constructivos.