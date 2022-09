Honor Colorado no apoyará el juicio político a defensor del Pueblo, anuncia Harms

El diputado Walter Harms (Honor Colorado), dijo hoy que, si bien estuvo alejado de las reuniones de la bancada de Honor Colorado por cuestiones familiares, sabe que la misma no apoyará el juicio político contra el defensor del Pueblo, Miguel Godoy. Anunció que este lunes tal vez se reúnan para tratar el tema.

“Sé que la bancada ya tomó la decisión de no acompañar el juicio político al defensor del pueblo. Seguramente el lunes voy a decidir qué hacer, si acatar o no esa decisión. Todavía no tengo una posición tomada al respecto”, apuntó.

Sobre los motivos por los cuales la bancada de Honor Colorado no apoyará el juicio, dijo que no sabe porque estuvo alejado por “cuestiones familiares”. Sin embargo, señaló estar al tanto de las conductas cuestionables del defensor.

“Creo que el señor tiene una conducta personal indecorosa, muchas veces. No sé si hay que ligar eso a su gestión. A mí no me constan las denuncias personales en cuanto a acoso y otras cuestiones que le atribuyen a ese señor”, alegó.

“Esta nueva ley es una pelotudez”

Por otro lado, despotricó contra la ley que prevé controlar o limitar los gastos en campañas políticas y se jactó de gastar mucho más de lo que el Gobierno plantea que sea utilizado.

“Yo voy a gastar mucho más de lo que es objetivamente razonable. Por distribución de gastos, yo estoy habilitado a gastar G. 40 millones y solo un cartel rutero cuesta G. 3 millones por mes. Que te obliguen a gastar ese monto es irreal. Esta nueva ley es una pelotudez total. Yo llegué a gastar mucho más de G. 40 millones en combustible por movilidad con el combustible de Marito y para ajustarme a la ley debería viajar en colectivo o si no mi presupuesto no me alcanza”, cuestionó.

“Yo gasté en aporte en caja, para aporte a la campaña entre G. 500 a G. 600 millones por un cargo de solo de diputación”, sostuvo y alegó que los gastos que realiza son de “responsabilidad social” y no para sostener votos todo el año.