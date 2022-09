Mario Abdo desmiente apriete económico a Taiwán para mantener la relación diplomática

El presidente Mario Abdo Benítez afirmó ayer que la amistad con Taiwán no está sujeta a condicionamientos ni intereses económicos y que se mantiene firme. Así respondió al diario británico Financial Times que publicó que el mandatario pidió inversión de US$ 1.000 millones para no cortar la relación con la isla.